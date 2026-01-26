JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 530 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler./gl/ajx
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 588,2EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
