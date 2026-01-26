    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Friedrich Vorwerk steigen auf Rekordhoch.
    • MBB profitiert ebenfalls, erreicht 216 Euro Rekord.
    • Geschäftszahlen übertreffen Ziele, starke Kapitalausstattung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk sind am Montag nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit 4,6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB an, die ihr jüngstes Rekordhoch von 216 Euro wieder anliefen. MBB legte zudem ebenfalls Eckdaten vor.

    Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. "Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider", wie die Niedersachsen schrieben. Der vollständige Geschäftsbericht folgt Ende März./ag/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,32 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +13,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -31,62 %/+12,18 % bedeutet.




