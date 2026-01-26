Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,32 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +13,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -31,62 %/+12,18 % bedeutet.