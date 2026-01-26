Commerzbank Aktie steigt auf 35,34€ - 26.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,41 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,34€, mit einem Plus von +2,41 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Commerzbank investiert war, konnte einen Gewinn von +12,28 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +2,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Commerzbank eine negative Entwicklung von -4,47 % erlebt.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,58 % 1 Monat -3,69 % 3 Monate +12,28 % 1 Jahr +90,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie: geringe Umsätze/Low Liquidity und teils Ausstiege, einige Anleger bleiben, Einschätzung einer notwendigen Konsolidierung, Analysten-Update (JPMorgan hebt Kursziel auf 36 €), makroökonomische Sorgen wegen US-Zinspolitik und ein deutlicher Kursrutsch durch einen größeren Verkauf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,68 Mrd. € wert.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.