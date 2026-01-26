Delivery Hero Aktie auf Höhenflug - 26.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von +6,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,92€, mit einem Plus von +6,32 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Delivery Hero einen Gewinn von +18,69 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Delivery Hero auf +19,63 %.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,92 % 1 Monat +24,33 % 3 Monate +18,69 % 1 Jahr +0,28 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,09 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.