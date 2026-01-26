    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aroundtown - Aktie zieht deutlich an - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher um +5,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown - Aktie zieht deutlich an - 26.01.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.01.2026

    Die Aroundtown Aktie konnte bisher um +5,49 % auf 2,6140 zulegen. Das sind +0,1360  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Aroundtown Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,6140, mit einem Plus von +5,49 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kurs der Aroundtown Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,04 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -8,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aroundtown einen Rückgang von -6,15 %.

    Aroundtown Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,24 %
    1 Monat -5,58 %
    3 Monate -23,04 %
    1 Jahr -6,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das neue Aktienrückkaufprogramm von Aroundtown, das als Zeichen für das Vertrauen des Managements in die Unternehmensentwicklung gewertet wird. Zudem wird das EBITDA von 700 Millionen Euro pro Jahr thematisiert, während Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und möglicher Rückgänge unter 2 Euro geäußert werden. Einige Nutzer sehen jedoch Kaufgelegenheiten und glauben an eine zukünftige Erholung der Aktie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd. € wert.

    Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro


    Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDax

    Release of a capital market information


    Aroundtown SA (IRSH) Aroundtown SA: Release of a capital market information 26-Jan-2026 / 08:58 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No …

    Aroundtown SA launches share buyback program of up to €250 million


    Aroundtown SA (IRSH) Aroundtown SA launches share buyback program of up to €250 million 26-Jan-2026 / 08:56 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR …

    Aroundtown Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aroundtown

    +6,05 %
    -8,24 %
    -5,58 %
    -23,04 %
    -6,81 %
    -4,91 %
    -55,92 %
    -25,53 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Aroundtown - Aktie zieht deutlich an - 26.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher um +5,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     