Aroundtown - Aktie zieht deutlich an - 26.01.2026

Die Aroundtown Aktie konnte bisher um +5,49 % auf 2,6140€ zulegen. Das sind +0,1360 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Aroundtown Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,6140€, mit einem Plus von +5,49 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der Aroundtown Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -8,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aroundtown einen Rückgang von -6,15 %.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,24 % 1 Monat -5,58 % 3 Monate -23,04 % 1 Jahr -6,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das neue Aktienrückkaufprogramm von Aroundtown, das als Zeichen für das Vertrauen des Managements in die Unternehmensentwicklung gewertet wird. Zudem wird das EBITDA von 700 Millionen Euro pro Jahr thematisiert, während Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und möglicher Rückgänge unter 2 Euro geäußert werden. Einige Nutzer sehen jedoch Kaufgelegenheiten und glauben an eine zukünftige Erholung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd. € wert.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDax …

Aroundtown SA (IRSH) Aroundtown SA: Release of a capital market information 26-Jan-2026 / 08:58 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No …

Aroundtown SA (IRSH) Aroundtown SA launches share buyback program of up to €250 million 26-Jan-2026 / 08:56 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR …

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.