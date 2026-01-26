PUMA - Aktienkurs springt nach oben +4,17 % - 26.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +4,17 % auf 19,355€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,355€, mit einem Plus von +4,17 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,31 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -14,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,89 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um -17,72 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,81 % 1 Monat -14,89 % 3 Monate -15,31 % 1 Jahr -41,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PUMA Aktie, die aufgrund von Managementproblemen, hoher Konkurrenz und anhaltenden Verlusten stark unter Druck steht. Viele Nutzer äußern Skepsis hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens und der Erfolgsaussichten einer Restrukturierung. Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen, wenn die neue Strategie greift. Die Unsicherheit wird durch Leerverkäufe und Gerüchte über Übernahmen verstärkt, was die Kursentwicklung zusätzlich beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd. € wert.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.