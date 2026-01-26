    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group

    Friedrich Vorwerk Group - Aktie schießt in die Höhe +7,36 % - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher um +7,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.01.2026

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,36 % auf 93,40 zulegen. Das sind +6,40  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Friedrich Vorwerk Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 93,40, mit einem Plus von +7,36 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Friedrich Vorwerk Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,24 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Plus von +13,14 %.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,73 %
    1 Monat +15,38 %
    3 Monate -12,24 %
    1 Jahr +154,83 %

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.

    Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an


    Die Aktien von Friedrich Vorwerk sind am Montag nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit 4,6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB an, die ihr jüngstes Rekordhoch von 216 Euro wieder …

    MBB legt 2025 deutlich zu - Infrastrukturtöchter helfen


    Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im vergangenen Jahr vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen um 9,3 …

    Leichtes Minus zum Wochenauftakt erwartet


    Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag leicht nachgeben. In Deutschland und in den USA steht die neue Börsenwoche im Zeichen der Berichtssaison der Unternehmen, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am …

    Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    +7,36 %
    +12,73 %
    +15,38 %
    -12,24 %
    +154,83 %
    +330,73 %
    +94,99 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1



