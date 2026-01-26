    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Xiaomi - Aktie im Rampenlicht - 26.01.2026

    Am 26.01.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,49 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,49 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -23,98 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -12,92 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,40 %
    1 Monat -10,11 %
    3 Monate -23,98 %
    1 Jahr -16,29 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die durch hohe Vorbestellungen für das neue Elektrofahrzeug SU7 und positive Lieferzeiten unterstützt wird. Die Diskussion umfasst auch die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung der Marke sowie die Diversifizierung in andere Produktbereiche, die potenziell zu Umsatzsteigerungen führen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,50 Mrd. € wert.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -2,84 %
    -4,40 %
    -10,11 %
    -23,98 %
    -16,29 %
    +148,47 %
    +18,02 %
    +100,55 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



