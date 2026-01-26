Alibaba Group Aktie heute im Minus (143,80€) - 26.01.2026

Die Alibaba Group Aktie notiert aktuell bei 143,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,80 € entspricht. Der Kursrückgang der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,91 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Alibaba Group insgesamt ein Minus von -6,77 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +0,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,15 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,99 % 1 Monat +12,93 % 3 Monate -6,77 % 1 Jahr +66,51 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,34 Mrd. € wert.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.