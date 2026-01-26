Besonders beachtet!
Diginex Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 26.01.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +10,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von +10,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1500€, mit einem Plus von +10,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Diginex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -91,56 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -45,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -82,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Diginex um -70,56 % verloren.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-45,59 %
|1 Monat
|-82,88 %
|3 Monate
|-91,56 %
|1 Jahr
|-82,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Diginex Aktie, die in den letzten Tagen von optimistischen Erwartungen auf über 2 Euro bis hin zu Bedenken über Verwässerung durch neue Aktienausgaben reicht. Anleger spekulieren auf mögliche Kursgewinne durch Übernahmen im RegTech- und Nachhaltigkeitsbereich, während andere skeptisch bleiben und die Unsicherheit über die künftige Entwicklung betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Diginex eingestellt.
Zur Diginex Diskussion
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,66 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.