Wirtschaft
Dax startet verhalten - Goldpreis erstmals über 5.000 Dollar
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Um 9:30 Uhr standen 24.895 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren fünf Punkte oder unmerkliche 0,02 Prozent weniger als bei Freitagsschluss.
Für Aufsehen sorgte bereits am frühen Morgen der Goldpreis, der kräftig zulegte und dabei erneut ein Allzeithoch markierte. Für eine Feinunze wurden 5.098 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 138,40 Euro pro Gramm - ebenfalls mehr als jemals zuvor.
Anleger schauen gebannt auf die kommende Zinsentscheidung der Federal Reserve am 28. Januar. Diese finde unter "historisch einmaligen und brisanten Vorzeichen statt", sagte Stephan Kemper von BNP Paribas am Morgen. "Die Vorladungen gegen Powell sind ein direkter Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Powell hat klar signalisiert: Es geht um evidenzbasierte Zinspolitik gegen politische Einschüchterung."
Auch wenn das Zwei-Prozent-Ziel offiziell bestehe, habe sich die Fed faktisch wohl mit einer Inflation nahe drei Prozent arrangiert, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. "Wir erwarten, dass diese `weiche` Haltung auch unter neuer Führung bestehen bleibt", sagte Kemper.
Gefragt waren zu Handelsbeginn insbesondere Bankentitel: Commerzbank und Deutsche Bank legten gegen den verhaltenen Trend am Morgen recht deutlich zu, deutliche Abschläge gab es unter anderem bei Airbus und Daimler Truck.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1842 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8445 Euro zu haben.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie: geringe Umsätze/Low Liquidity und teils Ausstiege, einige Anleger bleiben, Einschätzung einer notwendigen Konsolidierung, Analysten-Update (JPMorgan hebt Kursziel auf 36 €), makroökonomische Sorgen wegen US-Zinspolitik und ein deutlicher Kursrutsch durch einen größeren Verkauf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
Malecon schrieb 20.01.26, 09:50
mitdiskutieren »
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben
Quelle: https://mobile.traderfox.com/news/dpa-compact/890311-analyse-flash-jpmorgan-hebt-ziel-fuer-commerzbank-auf-36-euro-neutral/
🔔
Baffo schrieb 15.01.26, 20:37
mitdiskutieren »
Danke für die Info....das hat aber mit der coba überhaupt nix zu schaffen.Die DB hat darauf auch nicht reagiert.
Almas schrieb 13.01.26, 14:30
mitdiskutieren »
Ich bin ja der Meinung, dass wir hier recht bald die 40 Euro Marke knacken und auch die 52 Euro in Reichweite sind.
Also grundsätzlich optimistisch.
Trotzdem habe ich mich nach ca. 6 Jahre von meiner Position getrennt (um die 1000 % mitgenommen 🤑) und zwar weil ich denke, dass woanders auf Sicht von ein paar Jahren mehr drinn ist.
Mein neues Investmetprojekt ist schwerpunktmässig die belgische Post, Kurs liegt am Boden, Divi gestrichen, aber das Geschäftmodel ist gut und das neue Managment überzeugt. Mit den nächsten Quartalszaheln könnten die abheben, Trendwende läuft schon.
Kann man sich dann in ein paar Jahren im Vergleich ansehen ob es richtig war.
Ich werd hier auch immer mal reinscheuen denke ich.
Bettina wird Orcel sauber auskontern, je füher die Italanos die Segel streichen desobesser für die CoBa und die Kursentwicklung.
Also man sieht sich 💰💰💰
