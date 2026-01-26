    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal
    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

    Foto: maroke - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die am 12. Februar anstehenden Jahreszahlen des Kosmetikkonzerns dürften für das Schlussquartal ein stärkeres organisches Umsatzwachstum als vom Marktkonsens erwartet belegen, schrieb David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dürfte das Wachstum indes schwach ausgefallen sein, was nicht zur hohen Bewertung passe. 2026 erwarte er zudem eine weitere Normalisierung der Wachstumsraten./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 383,7EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 337
    Kursziel alt: 337
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
