JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die am 12. Februar anstehenden Jahreszahlen des Kosmetikkonzerns dürften für das Schlussquartal ein stärkeres organisches Umsatzwachstum als vom Marktkonsens erwartet belegen, schrieb David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dürfte das Wachstum indes schwach ausgefallen sein, was nicht zur hohen Bewertung passe. 2026 erwarte er zudem eine weitere Normalisierung der Wachstumsraten./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 383,7EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.