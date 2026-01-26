    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kritische Infrastruktur unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Kritische Infrastruktur unter Druck durch Angriffe.
    • NATO hochrangig beim Nordsee-Gipfel vertreten.
    • Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die kritische Infrastruktur unter Druck. "Nicht erst seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehen wir zunehmende Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur", sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Stromnetze, Pipelines, wichtige Datenkabel, die für die digitale Souveränität des Kontinents von entscheidender Bedeutung seien, würden angegriffen "und deshalb ist zum ersten Mal die Nato hochrangig hier vertreten".

    Der Gipfel solle ein Zeichen der Zusammenarbeit senden. In der Nordsee entstünden große Offshore-Windparks. "Wir bauen unsere Infrastrukturen aus und sichern sie gleichzeitig." Die Energieversorgung werde resilienter aufgestellt. "Wenn die Welt an den Toren Europas rüttelt, steht der Kontinent zusammen", betonte die Ministerin.

    Im Mittelpunkt des ganztägigen Treffens steht der Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten. Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt./klm/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
