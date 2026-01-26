    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero auf Hoch seit September - JPMorgan betont Chance

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero-Aktien steigen um 6 Prozent auf Höchststand.
    • JPMorgan-Analyst sieht M&A als Kurstreiber für das Unternehmen.
    • Prosus plant langfristige Beteiligung an Delivery Hero.
    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero auf Hoch seit September - JPMorgan betont Chance
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag mit rund 6 Prozent Kursplus das höchste Niveau seit September erreicht. In seiner Analyse der europäischen Internetbranche trennte der JPMorgan-Experte Marcus Diebel hinsichtlich des Themas Künstliche Intelligenz (KI) die Spreu vom Weizen. Und die Papiere des Essenslieferanten gehören weiter zu seinen Favoriten.

    Dabei seien mögliche Transaktionen (M&A) der entscheidende Kurstreiber für Delivery Hero, so Diebel. So dürfte sich die Beteiligungsgesellschaft Prosus mit dem Kauf von Just Eat nicht zufriedengeben. Die Wettbewerbshüter hätten zwar verlangt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero bis August 2026 deutlich senkt. Prosus werde jedoch nach Wegen suchen, um langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Delivery Hero!
    Short
    29,27€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,04€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 10,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diebel erinnerte zudem an den gemeinsamen Brief von Management und Aufsichtsrat, der im Dezember an die Anleger ging. Darin hatte man Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, insbesondere die Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen. Delivery Hero sei neben Prosus auch für andere strategische Käufer enorm interessant, so der JPMorgan-Experte./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 26,97 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +8,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +19,36 %/+41,74 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero auf Hoch seit September - JPMorgan betont Chance Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag mit rund 6 Prozent Kursplus das höchste Niveau seit September erreicht. In seiner Analyse der europäischen Internetbranche trennte der JPMorgan-Experte Marcus Diebel hinsichtlich des Themas Künstliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     