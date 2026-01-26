AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero auf Hoch seit September - JPMorgan betont Chance
- Delivery Hero-Aktien steigen um 6 Prozent auf Höchststand.
- JPMorgan-Analyst sieht M&A als Kurstreiber für das Unternehmen.
- Prosus plant langfristige Beteiligung an Delivery Hero.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag mit rund 6 Prozent Kursplus das höchste Niveau seit September erreicht. In seiner Analyse der europäischen Internetbranche trennte der JPMorgan-Experte Marcus Diebel hinsichtlich des Themas Künstliche Intelligenz (KI) die Spreu vom Weizen. Und die Papiere des Essenslieferanten gehören weiter zu seinen Favoriten.
Dabei seien mögliche Transaktionen (M&A) der entscheidende Kurstreiber für Delivery Hero, so Diebel. So dürfte sich die Beteiligungsgesellschaft Prosus mit dem Kauf von Just Eat nicht zufriedengeben. Die Wettbewerbshüter hätten zwar verlangt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero bis August 2026 deutlich senkt. Prosus werde jedoch nach Wegen suchen, um langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren.
Diebel erinnerte zudem an den gemeinsamen Brief von Management und Aufsichtsrat, der im Dezember an die Anleger ging. Darin hatte man Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, insbesondere die Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen. Delivery Hero sei neben Prosus auch für andere strategische Käufer enorm interessant, so der JPMorgan-Experte./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 26,97 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +8,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +19,36 %/+41,74 % bedeutet.
