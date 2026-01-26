Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 26.01. - SMI schwach -0,31 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.881,89 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,80 %, Heidelberg Materials +1,67 %, Deutsche Bank +1,11 %
Flop-Werte: Airbus -1,63 %, MTU Aero Engines -1,24 %, Fresenius -1,02 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:53) bei 31.669,86 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Delivery Hero +6,17 %, Aroundtown +5,97 %, PUMA +3,87 %
Flop-Werte: Kion Group -2,61 %, TeamViewer -2,09 %, RENK Group -1,86 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.714,18 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Nemetschek +2,10 %, SILTRONIC AG +1,13 %, Nordex +0,87 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,09 %, SUESS MicroTec -2,05 %, Elmos Semiconductor -1,82 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.949,12 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: UniCredit +1,31 %, Intesa Sanpaolo +1,15 %, Nordea Bank Abp +1,14 %
Flop-Werte: DANONE -3,79 %, Airbus -1,63 %, Wolters Kluwer -1,45 %
Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 5.515,71 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: EVN +1,27 %, BAWAG Group +0,95 %, Oesterreichische Post +0,31 %
Flop-Werte: PORR -1,80 %, DO & CO -1,42 %, STRABAG -1,34 %
Der SMI bewegt sich bei 13.091,25 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Holcim +2,57 %, Swisscom +1,23 %, UBS Group +1,16 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,37 %, Nestle -1,23 %, Partners Group Holding -0,95 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.125,71 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Societe Generale +1,61 %, Veolia Environnement +1,46 %, ENGIE +1,23 %
Flop-Werte: DANONE -3,79 %, Airbus -1,63 %, Accor -1,23 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.011,92 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,44 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,19 %, Nordea Bank Abp +1,14 %
Flop-Werte: Getinge (B) -2,43 %, Assa Abloy Registered (B) -1,03 %, SSAB Registered (A) -0,97 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.630,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,28 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,51 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,89 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,59 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,59 %
