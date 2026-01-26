Friedrich Vorwerk überrascht mit Rekordzahlen – Analystenschätzungen überholt

Die Erlöse legten im vergangenen Jahr um 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu und übertrafen damit die eigene Zielspanne von 650 bis 680 Millionen Euro klar. Noch dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBITDA sprang von 80,5 auf 163,3 Millionen Euro und verdoppelte sich damit mehr als. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 23,2 Prozent und lag ebenfalls über der bisherigen Planung.

Der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Paukenschlag beendet. Vorläufige Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, zeigen ein Wachstumstempo, das selbst ambitionierte Markterwartungen deutlich hinter sich lässt. Umsatz, Ergebnis und Liquidität erreichten neue Höchststände – die Aktie reagierte prompt.

Besonders stark präsentierte sich das Schlussquartal. Zwischen Oktober und Dezember erzielte Friedrich Vorwerk einen Umsatz von 199,3 Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA kletterte im gleichen Zeitraum auf 57,5 Millionen Euro, die Marge erreichte beachtliche 28,9 Prozent. Begünstigt wurde die Entwicklung unter anderem durch günstige Witterungsbedingungen und hohe Ergebnisbeiträge aus laufenden Projektgemeinschaften.

Auch die Bilanz hat deutlich an Stärke gewonnen. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Millionen Euro auf 279,7 Millionen Euro. Die Nettoliquidität erreichte mit 261,9 Millionen Euro ein historisches Niveau. Damit verfügt das Unternehmen über erheblichen finanziellen Spielraum für neue Projekte.

Der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 1,021 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahreswert, das neu akquirierte Projektvolumen zog jedoch spürbar an. Gleichzeitig setzte Friedrich Vorwerk den personellen Ausbau fort: Die Mitarbeiterzahl stieg auf 2.243.

Die starke Entwicklung nährt Spekulationen, dass viele Analystenprognosen für 2026 inzwischen zu konservativ sein könnten. Der vollständige Geschäftsbericht wird Ende März erwartet.

Am Aktienmarkt kamen die Zahlen richtig gut an. Die im SDAX notierten Papiere legen zum Wochenstart knapp 6 Prozent zu. Auf Sicht von 12 Monaten konnte sich die Aktie um mehr als 160 Prozent steigern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,01 % und einem Kurs von 93,10EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.





