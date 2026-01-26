UBS stuft EON AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 17,04EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte