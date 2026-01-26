UBS stuft EON AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 17,04EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

