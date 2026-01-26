UBS stuft Zalando auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 23,98EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



