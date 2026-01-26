DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft heraus dürfte trotz der Grippewelle auf dem wichtigen US-Markt im Dezember um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) geht er von einem 37-prozentigen Wachstum aus. Für 2026 rechnet er mit einem soliden Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Beim bereinigten Ebit erwartet er jedoch einen Rückgang, wobei die Marge auf 10,4 Prozent sinken dürfte im Vergleich zu den prognostizierten 11,1 Prozent für 2025./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 37,30EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
