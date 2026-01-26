    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Vonovia mit hohem Kursziel: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 26 Euro zulegen kann.

    Mit der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) ging es seit Juli 2025, als die Aktie noch oberhalb von 30 Euro notierte bis Mitte Dezember auf bis zu 23,60 Euro nach unten. Die Kurserholung Anfang des Jahres 2026 auf bis zu 25,65 Euro war leider nur von kurzer Dauer, da die Aktie nunmehr wieder bei ihrem aktuellen Niveau von 24,22 Euro gehandelt wird.

    Da die Aktienkurse von Wohnimmobilienunternehmen wegen des Zinsanstieges zwischen 2022 und 2024 gesunken sind, erachten die Experten der Privatbank Berenberg die Bewertung von Vonovia als interessant und bekräftigten mit einem von 41 auf 38 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 26 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 24,50 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 24,50 Euro, Bewertungstag 18.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ1F9C4, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 24,22 Euro mit 0,147 – 0,157 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 26 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+59 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,555 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,555 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ0TJN8, wurde beim Vonovia-Kurs von 24,22 Euro mit 0,180 – 0,182 Euro taxiert.

    Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 26 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,34 Euro (+87 Prozent) erhöhen – sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,777 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,777 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC3NZS6, wurde beim Vonovia-Kurs von 24,22 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 26 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,42 Euro (+62 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

