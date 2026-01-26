Elektroindustrie erwartet 2026 erstmals wieder Wachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Jahren Flaute rechnet die deutsche Elektroindustrie 2026 erstmals wieder mit Wachstum. "Die Branche hat sich stabilisiert. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem realen Produktionsplus von zwei Prozent", sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Gunther Kegel, in Frankfurt.

Das preisbereinigte Minus für das vergangene Jahr dürfte zudem deutlich niedriger ausgefallen sein als befürchtet: Prognostiziert hatte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) einen Rückgang um zwei Prozent bei der Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter hierzulande. Tatsächlich stand von Januar bis einschließlich November ein Minus von 0,5 Prozent in den Büchern.