    Elektroindustrie erwartet 2026 erstmals wieder Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Elektroindustrie rechnet 2026 mit Wachstum von 2%.
    • Produktionsminus 2022 fiel nur bei -0,5% aus.
    • EU-Binnenmarkt stärkt Branche trotz Exportrückgängen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Jahren Flaute rechnet die deutsche Elektroindustrie 2026 erstmals wieder mit Wachstum. "Die Branche hat sich stabilisiert. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem realen Produktionsplus von zwei Prozent", sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Gunther Kegel, in Frankfurt.

    Das preisbereinigte Minus für das vergangene Jahr dürfte zudem deutlich niedriger ausgefallen sein als befürchtet: Prognostiziert hatte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) einen Rückgang um zwei Prozent bei der Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter hierzulande. Tatsächlich stand von Januar bis einschließlich November ein Minus von 0,5 Prozent in den Büchern.

    EU-Binnenmarkt rettet die Bilanz

    Die nominalen Erlöse der Branche drehten 2025 sogar ins Positive: Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich nach ZVEI-Daten voraussichtlich ein Wert von 226 Milliarden Euro. Das wären 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gute Geschäfte innerhalb der Europäischen Union glichen Rückgänge in den wichtigen Exportmärkten USA und China aus. ZVEI-Präsident Kegel betont, angesichts der schwierigen geopolitischen Lage müsse der europäische Binnenmarkt gestärkt werden.

    Die Zahl der Beschäftigten in der Branche in Deutschland blieb relativ stabil: Ende November waren nach Verbandsangaben gut 877.000 Menschen in der Elektro- und Digitalindustrie tätig und damit 1,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./ben/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
