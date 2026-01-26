Rallye verpasst? Hier gibt es Gold noch günstig zu kaufen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – B2Gold

Der Goldpreis ist außer Rand und Band! Zum ersten Mal in der Geschichte des Edelmetalls wurde in der Nacht zum Montag die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten. Der seit rund 3 Jahren anhaltende Bullensturm ist dabei weniger auf Spekulation als vielmehr auf tiefgreifende, strukturelle Veränderungen zurückzuführen. Die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten lassen Gold als Absicherungsinstrument immer attraktiver erscheinen, während Staatsanleihen und Kryptowährungen einen Bedeutungsverlust erfahren.

Der starke Preisauftrieb sorgt bei Förderern für eine Sonderkonjunktur, die sich in nicht minder aufsehenerregenden Kursanstiegen niedergeschlagen hat. Aktien wie Barrick Mining, Newmont und Agnico Eagle Mines haben sich in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdoppeln, teils sogar verdreifachen können. Der Branchen-ETF VanEck Gold Miners (GDX) hat gegenüber dem Stand vom 26. Januar 2025 rund 210 Prozent an Wert gewonnen. Das verdeutlicht das anhaltend große Investoreninteresse an Minen-Werten.

Mit einem Kursanstieg von etwa 120 Prozent gegenüber dem Stand vor genau einem Jahr gehören die Anteile des mittelgroßen Förderers B2Gold zu den Underperformern der Branche. Das liegt vor allem an der bislang großen Abhängigkeit von einer Mine in Mali, wo die Militärregierung die bislang für Bergbauunternehmen geltenden Regeln geändert und die Kosten für Konzessionen erhöht hat. Allerdings verfügt B2Gold über weitere, hochklassige Projekte in politisch stabileren Staaten. Daher könnte die aktuelle Underperformance gemeinsam mit der fundamental attraktiven Bewertung eine Einstiegschance bedeuten.

B2Gold Chartsignale

Intakter Aufwärtstrend: B2Gold befindet sich rund einem Jahr in einer dynamischen Rallyebewegung mit zahlreichen technischen Erfolgen und Kaufsignalen.

Starke Indikatoren: Der Aufwärtstrend der Aktie wird von den Indikatoren RSI und MACD begleitet, was auf Nachhaltigkeit schließen lässt.

Ausbruch zu erwarten: Das Papier könnte nach einer längeren Konsolidierungsphase vor einer Trendverschärfung und einem Ausbruch nach oben stehen.

Absicherung nach unten: Zur Unterseite ist das Papier sowohl technisch als auch fundamental durch eine günstige Bewertung abgesichert.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 26.01.2021 bis 26.01.2026

Hier ist Gold noch günstig zu haben

Zunächst zum Chart der Aktie. Die befand sich bis Anfang 2024 in einer mehrjährigen Konsolidierung mit einem klar erkennbaren Abwärtstrend. Erst mithilfe des steigenden Goldpreises gelang im Bereich von 2,50 US-Dollar eine Bodenbildung. Die führte schließlich mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie zu einem prozyklischen Kaufsignal und dem aktuell zu beobachtenden Aufwärtstrend.

Der sorgte im Herbst mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien für ein weiteres prozyklisches Kaufsignal, was die Aktie immer schneller ansteigen und nicht nur über den Widerstandsbereich bei 4,50 US-Dollar, sondern auch auf den höchsten Stand seit Januar 2021 klettern ließ. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der Chartanalyse als starke Kaufsignale.

Neuer Rallyeschub könnte sich abzeichnen

Dieses konnte sich zunächst jedoch nicht durchsetzen, da die Aktie mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) klar überkauft war. Es folgte eine Korrektur bis an die Unterkante des das letzte Jahr bestimmenden Aufwärtstrendkanals. Von hier an (und nach dem Ende der Auseinandersetzung mit dem Regime in Mali) konnte B2Gold seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und ist nun an der Trendkanaloberkante angelangt.

Die Chance auf einen weiteren Ausbruch stehen gut, nachdem die Aktie ihre technische Überhitzung in den vergangenen Monaten konsolidieren konnte, wie die deutlich zurückgekommenen Indikatoren zeigen. Gleichzeitig drohte den Aufwärtstrends, welche die Rallye der Aktie begleitet und sie damit bestätigt haben, nie eine Gefahr. Damit verfügt B2Gold über ausreichend viel Rückenwind, seine Rallye zu beschleunigen.

Zur Oberseite gilt es hier für den Widerstand bei 5,80 US-Dollar abzuräumen, der sich aus dem Hoch von 2021 ergibt. Auch das 52-Wochen-Hoch bei knapp 6,00 US-Dollar stellt auf dem Weg zu noch höheren Notierungen eine zu überwindende Hürde dar. Zur Unterseite ist B2Gold dagegen durch den Support zwischen 4,50 und 4,60 US-Dollar gut abgesichert, wo für den Fall eines weiteren Pullbacks auch die Aufwärtstrendunterkante liegt.

Hoher Bewertungsabschlag gegenüber dem Rest der Branche

Mit Blick auf die Fundamentaldaten ist B2Gold aktuell einer der günstigsten Goldförderer am Markt. Für 2026 steht ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 zu Buche. Zum Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt von 19,3 mehr als doppelt so hoch. Für Barrick Mining wird aktuell ein KGVe von 14,6 fällig, für Newmont bezahlen Anlegerinnen und Anleger das 15,0-Fache der erwarteten Gewinne. Das verdeutlicht das Auf- und Nachholpotenzial von B2Gold gegenüber den Branchenführern.

Auch bei anderen Kennziffern handelt die Aktie deutlich unter den Vergleichswerten. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,3 erhalten Investoren einen Abschlag von knapp 40 Prozent, beim EV/EBITDA-Verhältnis beträgt der Nachlass mit 4,1 sogar fast 60 Prozent. Angesichts des Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 0,15 erhärtet sich der Verdacht, dass B2Gold das aktuell vielleicht am günstigsten bewertete Goldbergbauunternehmen ist. Die Börseninformationsplattform SeekingAlpha verleiht der Aktie für ihre Fundamentaldaten die Schulnote 1.

Starke Produktionsausweitung geplant

Ein Grund für den Bewertungsabschlag gegenüber dem Rest der Branche liefert die noch hohe Abhängigkeit vom Fekola-Komplex in Mali, der im vergangenen Jahr noch für mehr als die Hälfte der Produktion des Unternehmens verantwortlich war, während die Fördermengen in Namibia (Otjikoto) und auf den Philippinen (Masbate) stagnierte.

Vom Markt noch unterschätzt werden könnten auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau allerdings das Goose-Projekt in Kanada sowie Gramalote in Kolumbien. In Kanada ist die Produktion im zweiten Quartal 2025 angelaufen. Binnen eines Quartals konnte die Fördermenge von 692 auf 13.862 Unzen Gold gesteigert werden. Bis 2031 sollen hier 300.000 Unzen jährlich gefördert werden. Das würde den Ausstoß in Mali um mehr als das Doppelte übertreffen.

In Kolumbien soll Ende des Jahrzehnts mit der Förderung begonnen werden. Hier wird über die gesamte Lebensdauer der Mine mit einer Fördermenge von knapp 180.000 Unzen pro Jahr gerechnet. Außerdem soll Otjikoto in Namibia um eine kleinere Untertagemine mit einer Förderung von bis zu 65.000 Unzen ergänzt werden. Insgesamt peilt B2Gold an, seinen Ausstoß in den kommenden Jahren um 750.000 Unzen zu steigern – und seine Kapazität damit gegenüber 2025 fast zu verdoppeln. Gleichzeitig sinkt damit die geographische Abhängigkeit von Mali, was einem Bewertungsabschlag die Grundlage entzieht.

Unterschätzen Analystinnen und Analysten das Potenzial?

An der Wall Street könnten die langfristigen Aussichten von B2Gold noch unterschätzt werden. Das im Mittel genannte Kursziel von 5,76 US-Dollar liegt um gerade mal 8,9 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Dabei erzielt die Aktie ein durchschnittliches Rating von „Übergewichten“. Bei insgesamt 12 Empfehlungen ist sie 6 Mal zum Kaufen oder Übergewichten, 5 Mal zum Halten und einmal zum Reduzieren empfohlen.

Das derzeit höchste Kursziel liegt mit 6,50 US-Dollar über dem im vergangenen Jahr markierten Mehrjahreshoch, während die pessimistischste Einschätzung den fairen Wert bei 4,30 US-Dollar und damit unterhalb des aktuellen Aufwärtstrendkanals sieht.

B2Gold auf einen Blick

ISIN: CA11777Q2099

CA11777Q2099 Börsenwert: 7,07 Milliarden US-Dollar

7,07 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,5 Prozent

1,5 Prozent KGVe 2026: 7,6

7,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

