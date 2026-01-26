DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis und der freie Barmittelzufluss jedoch hätten von Einmaleffekten profitiert. Bislang habe es keine Jahresziele für 2026 gegeben. Nun werde auf den gesamten Bericht gewartet, der am 27. Februar veröffentlicht werden soll./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 46,13EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

