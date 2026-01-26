DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der standortbezogene Vertriebsaktivitätsindex der Deutschen Bank für den Kosmetikkonzern sei zu Beginn des neuen Jahres deutlich von seinen Rekordhöhen zurückgekommen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Gründe für einen positiven Ausblick auf das Wachstum im ersten Halbjahr und verwies dafür vor allem auf die günstigen Vergleichswerte sowie auf Steuerrückerstattungen in den USA. Eine Fortsetzung des negativen Trends allerdings würde die optimistische Markteinschätzung infrage stellen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 384,4EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.