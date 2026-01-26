    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio. € – Jetzt mehr erfahren

    Mit einer stark nachgefragten Hybridanleihe über 250 Mio.€ setzt Vossloh ein klares Signal für Wachstum, Digitalisierung und zukunftsorientierte Finanzierung.

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
    • Vossloh hat erfolgreich eine Hybridanleihe über 250 Mio.€ platziert, die mehrfach überzeichnet war und eine hohe Nachfrage von institutionellen Investoren verzeichnete.
    • Der Kupon der Anleihe liegt bei 5,375 % und befindet sich am unteren Ende der Vermarktungsspanne.
    • Die Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit, ist erstmals nach fünf Jahren kündbar und wird vollständig als Eigenkapital ausgewiesen.
    • Die Mittel aus der Anleihe sollen vor allem für den Ausbau digitaler Kompetenzen im Bereich der digitalen Services rund um den Fahrweg Schiene verwendet werden.
    • Vossloh nutzt die Finanzierung, um innovative Methoden zur Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Infrastrukturzustandsdaten, KI-gestützte Verfahren und Asset-Management-Lösungen zu entwickeln.
    • Die Rückzahlung der im Jahr 2021 begebenen Hybridanleihe in Höhe von 150 Mio.€ erfolgt im Februar 2026, wobei die neue Anleihe die mittelfristige Konzernfinanzierung sichert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Vossloh ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,55 % im Minus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 81,40EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.218,53PKT (-0,39 %).


    Vossloh

    -0,61 %
    -1,67 %
    +8,72 %
    -1,56 %
    +77,75 %
    +99,52 %
    +93,65 %
    +62,88 %
    +14.983,18 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710





