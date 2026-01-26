    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Unsicherheit pur

    Bitcoin fällt unter 88.000 US-Dollar vor Fed-Termin und Shutdown-Sorgen

    BTC und ETH fallen, da die drohende US-Haushaltsblockade und die gespannte Erwartung an Fed und Tech-Bilanzen die Risikobereitschaft bremsen.

    Für Sie zusammengefasst
    • BTC und ETH fallen wegen US-Haushaltsblockade.
    • Nervosität vor Fed-Zinsentscheidung wächst stark.
    • Krypto-ETFs verzeichnen massive Kapitalabflüsse.
    Bitcoin fällt unter 88.000 US-Dollar vor Fed-Termin und Shutdown-Sorgen
    Foto: Dall-E

    Bitcoin fiel am Montagmorgen unter die Marke von 88.000 US-Dollar und setzte damit seine Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Die Leitwährung notierte zuletzt bei rund 87.800 US-Dollar und lag damit etwa ein Prozent im Tagesminus sowie rund fünf Prozent unter dem Niveau der Vorwoche.

    Auch Ethereum verlor knapp zwei Prozent auf etwa 2.880 US-Dollar und summierte das Wochenminus damit auf fast zehn Prozent. Unter den größeren Altcoins zählten Solana und Monero zu den größten Verlierern: Solana gab um 3,3 Prozent nach, Monero sogar um rund sechs Prozent.

    Nervosität vor Fed-Entscheid

    Auslöser der aktuellen Schwäche ist eine Mischung aus makroökonomischer Vorsicht und politischer Unsicherheit. Anleger positionieren sich im Vorfeld der ersten Zinsentscheidung der Federal Reserve in diesem Jahr neu. Zwar wird allgemein erwartet, dass die Notenbank die Leitzinsen unverändert lässt, doch die Märkte richten den Fokus auf die Kommunikation von Fed-Chef Jerome Powell bei der anschließenden Pressekonferenz.

    Shutdown-Gefahr in Washington?

    Hinzu kommen wachsende politische Risiken in den USA. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, ein umfassendes Ausgabengesetz blockieren zu wollen, falls die Finanzierung des Heimatschutzministeriums nicht gestrichen wird. Damit steigt die Gefahr eines teilweisen Regierungsstillstands.

    Auf der Prognoseplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit eines US-Government-Shutdowns bis zum Monatsende aktuell auf 76 Prozent geschätzt.

    Liquidationen 

    Die jüngste Abwärtsbewegung führte laut Daten von CoinGlass in den vergangenen 24 Stunden zu Liquidationen von bullischen Positionen im Wert von rund 224 Millionen US-Dollar. Den größten Anteil hatten Bitcoin-Futures mit etwa 68 Millionen US-Dollar, gefolgt von Ethereum-Derivaten mit rund 45 Millionen US-Dollar.

     

    Kapitalabflüsse aus Krypto-ETFs 

    Ein weiterer Belastungsfaktor sind deutliche Mittelabflüsse aus börsengehandelten Krypto-Produkten. In der Woche bis zum 23. Januar verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von 1,33 Milliarden US-Dollar – der zweitgrößte wöchentliche Rückgang seit Auflegung der Produkte. Damit wurde der Zufluss von 1,42 Milliarden US-Dollar aus der Vorwoche vollständig umgekehrt.

    Auch Ethereum-Spot-ETFs standen unter Druck und verloren insgesamt 611 Millionen US-Dollar, angeführt von deutlichen Rücknahmen beim BlackRock-Produkt ETHA.

    Blick auf Big Tech

    Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die bevorstehende Berichtssaison der großen US-Technologiekonzerne. In den kommenden Tagen legen unter anderem Microsoft, Meta Platforms, Tesla und Apple Zahlen vor. Die Ergebnisse der sogenannten "Magnificent Seven" könnten nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch Bitcoin beeinflussen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unsicherheit pur Bitcoin fällt unter 88.000 US-Dollar vor Fed-Termin und Shutdown-Sorgen BTC und ETH fallen, da die drohende US-Haushaltsblockade und die gespannte Erwartung an Fed und Tech-Bilanzen die Risikobereitschaft bremsen.
