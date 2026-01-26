AKTIE IM FOKUS
Rekordrally von Heidelberg Materials geht weiter
- Heidelberg Materials erreicht Höchststand bei 242 Euro.
- Aktien 2023 fast 8% im Plus, 2025 schon 87% gewonnen.
- Analystin optimistisch, dämpft aber offensive Ausblicke.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Montag mit fast 242 Euro einen Höchststand erreicht. Im laufenden Jahr liegen die Papiere des Baustoffkonzerns fast 8 Prozent im Plus, nachdem sie 2025 schon 87 Prozent gewonnen hatten.
Analystin Elodie Rall von JPMorgan geht vor allem für die Anbieter schwerer Baustoffe wie Heidelberg, Holcim und CRH recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison, wie sie in einem Kommentar schrieb. Sie dämpft zwar die Erwartungen an offensive Ausblicke, die den Markterwartungen weiteren Auftrieb geben. Dies begründet sie allerdings mit der üblicherweise konservativen Planung der drei. Untermauern dürften die Ausblicke die Markterwartungen jedenfalls.
Heidelberg Materials legt Ende März den Geschäftsbericht vor./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 42,66 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -3,93 %/+25,31 % bedeutet.
