Newmont Corporation Aktie legt zu - 26.01.2026

Die Newmont Corporation Aktie konnte bisher um +3,40 % auf 108,89€ zulegen. Das sind +3,58 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Newmont Corporation einen Gewinn von +52,59 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +11,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Newmont Corporation bisher ein Plus von +28,93 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,00 % 1 Monat +22,38 % 3 Monate +52,59 % 1 Jahr +172,79 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,80 Mrd.EUR € wert.

Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?

