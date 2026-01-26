    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation

    Newmont Corporation Aktie legt zu - 26.01.2026

    Am 26.01.2026 ist die Newmont Corporation Aktie, bisher, um +3,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Newmont Corporation Aktie legt zu - 26.01.2026
    Foto: Newmont Corporation

    Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

    Newmont Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.01.2026

    Die Newmont Corporation Aktie konnte bisher um +3,40 % auf 108,89 zulegen. Das sind +3,58  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Newmont Corporation einen Gewinn von +52,59 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +11,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Newmont Corporation bisher ein Plus von +28,93 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,00 %
    1 Monat +22,38 %
    3 Monate +52,59 %
    1 Jahr +172,79 %

    Informationen zur Newmont Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,80 Mrd.EUR € wert.

    Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!


    Gold schleicht nicht mehr nach oben. Es ist durch die Marke von 5.080 USD pro Unze explodiert - und auf diesem Niveau ändert sich alles.

    Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newmont Corporation

    +4,03 %
    +11,66 %
    +22,91 %
    +57,17 %
    +175,10 %
    +118,08 %
    +115,90 %
    +572,21 %
    +287,96 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
