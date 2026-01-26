uink startet offiziell und revolutioniert die globale digitale Beschilderung mit extrem stromsparendem Smart E-Paper

XIAMEN, China, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- uink, eine Marke von Milesight, gibt die weltweite Markteinführung bekannt und präsentiert eine Reihe von E-Paper-Lösungen, die die Anzeige von Informationen intelligenter, umweltfreundlicher und effizienter gestalten. Aufbauend auf den technischen Stärken von Milesight in den Bereichen LoRa und IoT-Funkkommunikation bietet uink eine weitreichende, stromsparende und anpassungsfähige digitale Beschilderung für verschiedene Branchen.

Als Marke von Milesight kombiniert uink nachhaltige Display-Technologie mit branchenführender LoRa-Konnektivität und bietet dem Markt Digital-Signage-Lösungen der nächsten Generation.

Da ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, sind sich Unternehmen der versteckten Kosten herkömmlicher Digitalanzeigen bewusst: hoher Energieverbrauch, Abfall und betriebliche Ineffizienz. uink begegnet diesen Herausforderungen mit zukunftssicheren, nachhaltigen digitalen Displays.

Ein offenes, vernetztes Ökosystem

Im Gegensatz zu herkömmlichen eigenständigen E-Paper-Produkten bietet uink ein Ökosystem, das Displays, Gateways, mobile Apps und Cloud-Dienste umfasst. Angetrieben von einer Mission der Nachhaltigkeit und intelligenten Transformation entwickelt uink digitale Display-Lösungen der nächsten Generation.

Im Mittelpunkt dieser Innovation steht die Konnektivität. Während herkömmliches E-Paper häufig mit Reichweite und Stromversorgung zu kämpfen hat, nutzen uink-Geräte LoRa, Wi-Fi, BLE und Cat 1-Technologien, die Folgendes ermöglichen:

Unerreichte Skalierbarkeit: Deckt problemlos Standorte und mehrstöckige Gebäude ab.

Ultra-Low-Power: Verbraucht bis zu 99 % weniger Strom als herkömmliche Bildschirme und verfügt über eine Batterielebensdauer von bis zu 60 Monaten.

Nahtlose Integration: Offene API für die Integration mit Unternehmenssystemen und Cloud-Plattformen von Drittanbietern.

Leistungsstarke E-Paper-Displays für jede Branche

Das E-Paper-Angebot von uink umfasst:

Monochrome E-Paper-Serie: VB097 (9,7"), VB133 (13,3") Four-Color E-Paper-Serie: VC042 (4,2") Full-Color E-Paper-Serie: VE100 (10"), VE133 (13,3"), VE253 (25,3"), VE315 (31,5")

Die Displays von uink sind nach IP65 staub- und wasserdicht. Die Full-Color-Serie bietet eine Auflösung von bis zu 200 PPI für gestochen scharfe Bilder. Die Anwendungen umfassen Krankenhäuser, Schulen, Büros, Hotels, Fabriken, Transportwesen, Restaurants und den Einzelhandel und unterstützen Anwendungsfälle von Patientenbeschilderung bis hin zu Werbung im Laden.

Verfügbarkeit

Für Produktinformationen besuchen Sie www.uink.com oder kontaktieren Sie sales@uink.com.

Informationen zu uink

Bei uink ist es unsere Mission, die Anzeige von Informationen intelligenter, umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten. Dies erreichen wir durch E-Paper mit extrem geringem Stromverbrauch, das mit der branchenweit schnellsten LoRa-Konnektivität sowie Wi-Fi, BLE und Cat.1 betrieben wird. Unsere Lösungen wurden für Krankenhäuser, Schulen, Büros und andere Branchen entwickelt und unterstützen Unternehmen dabei, ihren Energieverbrauch zu senken, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Informationsmanagement zu vereinfachen. uink engagiert sich für kollaborative Innovation und entwickelt ein vollständiges Ökosystem, das mit Plattformen von Drittanbietern kompatibel ist und es Benutzern ermöglicht, maßgeschneiderte, zukunftssichere Display-Lösungen zu entwickeln.

uink Marketing Team

marketing@uink.com

www.uink.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831805/logo_Logo.jpg

