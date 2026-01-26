RENK Group Aktie heute im Minus (58,11€) - 26.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,72 % hinzunehmen.

Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,27 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,55 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -3,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +10,99 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,49 % 1 Monat +14,25 % 3 Monate -11,72 % 1 Jahr +163,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Bewertung, Kursvolatilität und fundamentale Stärke: Nutzer vergleichen die Bewertung mit CSG, weisen auf Großaufträge (u. a. US Army bis 75,5 Mio. USD, ~45 Mio. EUR), hohen Auftragsbestand (>6 Mrd.) und Moody's-Ratingverbesserung hin. Gleichzeitig wird die Aktie als Zockerwert beschrieben, Short-Positionen und Optionshandel werden aktiv genannt; technisch werden 65–67 EUR als Ziel genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,81 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.