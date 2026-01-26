Pan American Silver Aktie klettert nach oben - +5,64 % - 26.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pan American Silver Aktie. Mit einer Performance von +5,64 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pan American Silver Aktie. Nach einem Plus von +3,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 57,66€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Pan American Silver ist ein führendes Silberbergbauunternehmen mit einer starken Marktstellung als einer der größten Primärsilberproduzenten weltweit. Es betreibt Minen in Nord- und Südamerika und konkurriert mit Firmen wie First Majestic Silver und Hecla Mining. Das Unternehmen hebt sich durch seine diversifizierte Minenbasis und nachhaltige Praktiken ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Pan American Silver einen Gewinn von +88,18 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Pan American Silver eine positive Entwicklung von +28,09 % erlebt.

Pan American Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,39 % 1 Monat +24,69 % 3 Monate +88,18 % 1 Jahr +173,62 %

Informationen zur Pan American Silver Aktie

Es gibt 422 Mio. Pan American Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,51 Mrd. € wert.

Pan American Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pan American Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pan American Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.