    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlamos Gold Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Alamos Gold Registered (A)

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alamos Gold Registered (A) Aktie steigt - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Alamos Gold Registered (A) Aktie bisher um +3,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alamos Gold Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Alamos Gold Registered (A) Aktie steigt - 26.01.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Alamos Gold Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Abbau und die Entwicklung von Goldminen konzentriert. Hauptprodukt ist Gold aus Minen in Nordamerika. Es ist ein mittelgroßer Produzent mit stabiler Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. Alamos hebt sich durch nachhaltige Abbaupraktiken und eine starke Präsenz in stabilen Regionen ab.

    Alamos Gold Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026

    Die Alamos Gold Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,13 % auf 37,90 zulegen. Das sind +1,15  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alamos Gold Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,90, mit einem Plus von +3,13 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alamos Gold Registered (A) über einen Zuwachs von +40,42 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Alamos Gold Registered (A) Aktie damit um +9,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Alamos Gold Registered (A) bisher ein Plus von +14,36 %.

    Alamos Gold Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,86 %
    1 Monat +8,32 %
    3 Monate +40,42 %
    1 Jahr +92,04 %

    Informationen zur Alamos Gold Registered (A) Aktie

    Es gibt 420 Mio. Alamos Gold Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,82 Mrd. € wert.

    Alamos Gold Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alamos Gold Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alamos Gold Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alamos Gold Registered (A)

    +3,43 %
    +10,17 %
    +8,63 %
    +40,83 %
    +92,60 %
    +253,84 %
    +489,12 %
    +1.432,66 %
    +660,20 %
    ISIN:CA0115321089WKN:A14WBB



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Alamos Gold Registered (A) Aktie steigt - 26.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Alamos Gold Registered (A) Aktie bisher um +3,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alamos Gold Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     