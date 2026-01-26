Alamos Gold Registered (A) Aktie steigt - 26.01.2026

Die Alamos Gold Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,13 % auf 37,90€ zulegen. Das sind +1,15 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alamos Gold Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,90€, mit einem Plus von +3,13 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Alamos Gold Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Abbau und die Entwicklung von Goldminen konzentriert. Hauptprodukt ist Gold aus Minen in Nordamerika. Es ist ein mittelgroßer Produzent mit stabiler Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. Alamos hebt sich durch nachhaltige Abbaupraktiken und eine starke Präsenz in stabilen Regionen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alamos Gold Registered (A) über einen Zuwachs von +40,42 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Alamos Gold Registered (A) Aktie damit um +9,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Alamos Gold Registered (A) bisher ein Plus von +14,36 %.

Alamos Gold Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,86 % 1 Monat +8,32 % 3 Monate +40,42 % 1 Jahr +92,04 %

Informationen zur Alamos Gold Registered (A) Aktie

Es gibt 420 Mio. Alamos Gold Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,82 Mrd. € wert.

Alamos Gold Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alamos Gold Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alamos Gold Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.