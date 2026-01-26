    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    System-Alarme Gold und Silber: Trump-Amerika, Japan, China!

    In Trump-Amerika drohen Verwerfungen nach den Ereignissen in Minnesota, ein government shutdown Ende der Woche ist dadurch viel wahrscheinlicher geworden.

    Gold bei 5100 Dollar, Silber bei 109 Dollar - das ist der System-Alarm, denn es kracht in Trump-Amerika, Japan und China! In Trump-Amerika drohen Verwerfungen nach den Ereignissen in Minnesota, ein government shutdown Ende der Woche ist dadurch viel wahrscheinlicher geworden. In Japan ist das geldpolitische Experiment derart gescheitert, dass die Fed mit der Bank of Japan zur Stützung des Yen intervenieren will (und muss). Und in China hat Xi Jinping fast die gesamte Militär-Elite festsetzen lassen - das gab es seit Mao nicht mehr. Es kracht also an allen Ecken und Enden - Gold und Silber sind das Mißtrauensvotum in einer Welt, die die Globalisierung scheinbar beenden will. Zumindest Trump will das - und die "Restwelt" reagiert und wendet sich vom Dollar und US-Assets ab..

    2. Goldpreis über 5.000 US-Dollar: Gold und Silber explodieren

    3. Bitcoin und Ether unter Verkaufsdruck: Flucht in sichere Häfen

     

    Das Video "System-Alarme Gold und Silber: Trump-Amerika, Japan, China!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
