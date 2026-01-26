Irans Teufelskreis: Darum brechen trotz Rekord-Ölgeschäften die Gewinne ein

Zwar drückte der fallende Weltmarktpreis für Rohöl die Preise (der durchschnittliche Brent‑Rohölpreis lag 2025 rund 19 Prozent unter dem Schlusskurs von 2024), doch der Rückgang hatte noch einen anderen maßgeblichen Grund: Ein Geflecht aus Zwischenhändlern und Käufern, die die prekäre Lage des Regimes und seine Abhängigkeit von Öleinnahmen ausnutzten. Sie wissen, dass Teheran außer seiner Schattenflotte – einem globalen Netzwerk alternder Tanker, gegen das die Trump-Regierung mit Sanktionen und Spezialeinheiten vorgeht – kaum andere Möglichkeiten hat, sein sanktioniertes Öl abzusetzen.

Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, exportierte der Iran 2025 mehr Öl als in den Jahren zuvor und schmuggelte Rohöl trotz Sanktionen, hauptsächlich nach China. Zudem brachen die Gewinne des Regimes aus dem Rohstoffhandel ein.

Die Akteure im iranischen Ölhandel fordern nun noch höhere Gebühren für die Abwicklung des Rohöls. Käufer nutzen zudem zunehmend die Sanktionen gegen den Iran aus, um das sanktionierte Öl mit noch größeren Preisnachlässen zu erwerben. Der Rückgang der Öleinnahmen verschärft damit die Wirtschaftskrise im Iran, die tagelange, tödliche Proteste auslöste – die größte Herausforderung für die schiitischen Führer in ihrer mehr als vier Jahrzehnten andauernden Herrschaft.

In diesem Monat verhängten die USA als Reaktion auf das harte Vorgehen der iranischen Regierung gegen Demonstranten neue Sanktionen gegen den Iran. Die Drohung mit einem US-Militäreinsatz gegen das Regime scheint vorerst gebannt, obwohl Vertreter der Trump-Regierung betonen, dass alle Handlungsoptionen weiterhin in Betracht gezogen werden. Die zugrundeliegenden Probleme, die die Iraner auf die Straße trieben, bestehen jedoch fort, allen voran die zunehmenden Schwierigkeiten beim Ölverkauf.

Für die globalen Energiemärkte steht noch mehr auf dem Spiel: Teheran, Gründungsmitglied der OPEC, ist für rund 3 Prozent der weltweiten täglichen Ölproduktion verantwortlich. Einige Analysten schätzen Irans Rohölexporte im vergangenen Jahr auf rund 30 Milliarden US-Dollar, wovon Iran etwa zwei Drittel, 20 Milliarden US-Dollar als Gewinn einbehielt. In den Vorjahren seien Teherans Gewinne laut Branchenvertretern und Analysten zeitweise deutlich höher ausgefallen, genaue Zahlen lägen jedoch nicht vor.

Der Iran verkauft sein Rohöl hauptsächlich an kleine chinesische Raffinerien, die nicht international tätig sind, aber billiges Rohöl benötigen, um auf dem Inlandsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Die sinkenden Öleinnahmen haben die Deviseneinnahmen Irans geschmälert, von denen das Land abhängig ist, um Importe zu bezahlen und seine drastisch geschwächte Währung, den Rial, zu stützen.

Die Rohölpreise brachen im vergangenen Jahr aufgrund weltweit gestiegener Fördermengen und Sorgen um die globale Wirtschaftslage ein. Ein Barrel Brent, der globale Ölpreisindex, kostet derzeit etwa 66 US-Dollar, US-Rohöl der Sorte WTI etwa 61 US-Dollar. Beide liegen damit fast ein Fünftel unter dem Vorjahreswert. Die Preise schwankten in den letzten Tagen stark, da Händler die Wahrscheinlichkeit von Lieferengpässen abwägen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



