    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Prekäre Lage wird ausgenutzt

    941 Aufrufe 941 0 Kommentare 0 Kommentare

    Irans Teufelskreis: Darum brechen trotz Rekord-Ölgeschäften die Gewinne ein

    Trotz hoher Exporte nach China fällt Irans Ölgewinn: Händler nutzen das Chaos aus und fordern Rabatte. Zudem treiben Sanktionen und Proteste die Preise nach unten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Exporte nach China, aber Ölgewinn bricht ein.
    • Händler fordern Rabatte, nutzen Irans Chaos aus.
    • Sanktionen und Proteste drücken Ölpreise weiter.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Prekäre Lage wird ausgenutzt - Irans Teufelskreis: Darum brechen trotz Rekord-Ölgeschäften die Gewinne ein
    Foto: OpenAI

    Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, exportierte der Iran 2025 mehr Öl als in den Jahren zuvor und schmuggelte Rohöl trotz Sanktionen, hauptsächlich nach China. Zudem brachen die Gewinne des Regimes aus dem Rohstoffhandel ein.

    Zwar drückte der fallende Weltmarktpreis für Rohöl die Preise (der durchschnittliche Brent‑Rohölpreis lag 2025 rund 19 Prozent unter dem Schlusskurs von 2024), doch der Rückgang hatte noch einen anderen maßgeblichen Grund: Ein Geflecht aus Zwischenhändlern und Käufern, die die prekäre Lage des Regimes und seine Abhängigkeit von Öleinnahmen ausnutzten. Sie wissen, dass Teheran außer seiner Schattenflotte – einem globalen Netzwerk alternder Tanker, gegen das die Trump-Regierung mit Sanktionen und Spezialeinheiten vorgeht – kaum andere Möglichkeiten hat, sein sanktioniertes Öl abzusetzen.

    Die Akteure im iranischen Ölhandel fordern nun noch höhere Gebühren für die Abwicklung des Rohöls. Käufer nutzen zudem zunehmend die Sanktionen gegen den Iran aus, um das sanktionierte Öl mit noch größeren Preisnachlässen zu erwerben. Der Rückgang der Öleinnahmen verschärft damit die Wirtschaftskrise im Iran, die tagelange, tödliche Proteste auslöste – die größte Herausforderung für die schiitischen Führer in ihrer mehr als vier Jahrzehnten andauernden Herrschaft.

    In diesem Monat verhängten die USA als Reaktion auf das harte Vorgehen der iranischen Regierung gegen Demonstranten neue Sanktionen gegen den Iran. Die Drohung mit einem US-Militäreinsatz gegen das Regime scheint vorerst gebannt, obwohl Vertreter der Trump-Regierung betonen, dass alle Handlungsoptionen weiterhin in Betracht gezogen werden. Die zugrundeliegenden Probleme, die die Iraner auf die Straße trieben, bestehen jedoch fort, allen voran die zunehmenden Schwierigkeiten beim Ölverkauf.

    Für die globalen Energiemärkte steht noch mehr auf dem Spiel: Teheran, Gründungsmitglied der OPEC, ist für rund 3 Prozent der weltweiten täglichen Ölproduktion verantwortlich. Einige Analysten schätzen Irans Rohölexporte im vergangenen Jahr auf rund 30 Milliarden US-Dollar, wovon Iran etwa zwei Drittel, 20 Milliarden US-Dollar als Gewinn einbehielt. In den Vorjahren seien Teherans Gewinne laut Branchenvertretern und Analysten zeitweise deutlich höher ausgefallen, genaue Zahlen lägen jedoch nicht vor.

    Der Iran verkauft sein Rohöl hauptsächlich an kleine chinesische Raffinerien, die nicht international tätig sind, aber billiges Rohöl benötigen, um auf dem Inlandsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Die sinkenden Öleinnahmen haben die Deviseneinnahmen Irans geschmälert, von denen das Land abhängig ist, um Importe zu bezahlen und seine drastisch geschwächte Währung, den Rial, zu stützen.

    Öl (Brent)

    -2,36 %
    +3,87 %
    +6,59 %
    +0,20 %
    -15,84 %
    -23,44 %
    +18,46 %
    +103,40 %
    +1,16 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Die Rohölpreise brachen im vergangenen Jahr aufgrund weltweit gestiegener Fördermengen und Sorgen um die globale Wirtschaftslage ein. Ein Barrel Brent, der globale Ölpreisindex, kostet derzeit etwa 66 US-Dollar, US-Rohöl der Sorte WTI etwa 61 US-Dollar. Beide liegen damit fast ein Fünftel unter dem Vorjahreswert. Die Preise schwankten in den letzten Tagen stark, da Händler die Wahrscheinlichkeit von Lieferengpässen abwägen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Prekäre Lage wird ausgenutzt Irans Teufelskreis: Darum brechen trotz Rekord-Ölgeschäften die Gewinne ein Trotz hoher Exporte nach China fällt Irans Ölgewinn: Händler nutzen das Chaos aus und fordern Rabatte. Zudem treiben Sanktionen und Proteste die Preise nach unten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     