Todesschüsse bringen Capitol ins Chaos – Shutdown nur noch Tage entfernt

Die Schüsse auf den 37-jährigen US-Bürger Alex Pretti, nur wenige Wochen nach dem Tod von Renee Good, haben die Lage zusätzlich entzündet. Viele demokratische Senatoren erklärten, unter diesen Umständen kein Budget zu unterstützen, das ICE und den Grenzschutz weiterfinanziert. Auch Senator Angus King sagte: "Ich kann unter diesen Umständen nicht für einen Gesetzentwurf stimmen, der die Finanzierung der ICE beinhaltet."

Die USA steuern mit hoher Geschwindigkeit auf einen teilweisen Regierungsstillstand zu. Auslöser ist eine eskalierende politische Blockade, die sich nach zwei tödlichen Schüssen von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Minneapolis binnen weniger Tage dramatisch zugespitzt hat. Innerhalb der Demokraten wuchs der Widerstand gegen ein 1,2-Billionen-Dollar-Finanzierungspaket, das Mittel für das Heimatschutzministerium (DHS) enthält – genau jene Behörde, der die umstrittenen Einsätze unterstehen. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, machte am Wochenende klar: "Die Demokraten im Senat werden nicht für die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes stimmen, wenn das Finanzierungsgesetz für das Ministerium für Innere Sicherheit darin enthalten ist."

Die Republikaner im Senat weisen die Forderung nach einer Herauslösung des DHS jedoch geschlossen zurück. Laut einem führenden Mitarbeiter der republikanischen Fraktion wollen sie das Paket unverändert zur Abstimmung bringen – inklusive Finanzierung von ICE und CBP (Zoll- und Grenzschutz). Zwar verlangen einige Republikaner interne Untersuchungen zum Fall Pretti, stimmen aber weiterhin für das Gesamtpaket.

Damit prallen zwei unvereinbare Positionen aufeinander. Für die Verabschiedung wären 60 Stimmen nötig, doch ohne Demokraten ist die Hürde nicht zu nehmen. Ein massiver Schneesturm in den USA verschärft die Lage zusätzlich: Weil Abstimmungen verschoben wurden, bleibt dem Senat kaum Zeit, eine Einigung vor dem Stichtag 31. Januar zu erzielen.

An den Prognosemärkten schossen die Shutdown-Wahrscheinlichkeiten entsprechend nach oben: Bei Kalshi von 11,5 Prozent auf 79 Prozent, bei Polymarket von 9 Prozent auf 80 Prozent. Sollte kein Deal gelingen, würden ab Freitag große Teile der US-Regierung schließen – darunter die Ressorts für Verteidigung, Gesundheit, Arbeit, Bildung und Finanzen. Das DHS selbst könnte teilweise funktionsfähig bleiben, da es auf milliardenschwere Rücklagen aus dem "One Big Beautiful Bill" zurückgreifen kann.

US-Präsident Donald Trump verschärfte den Ton am Sonntagabend. In einem Beitrag auf Truth Social machte er die Demokraten und deren "Blockadehaltung" für die Lage verantwortlich und zeigte keinerlei Bereitschaft, den DHS-Block aus dem Paket zu lösen.

Damit steht Washington wenige Tage vor der Deadline vor einem politischen Stillstand, dessen Auflösung nur noch über einen Kurswechsel einer der beiden Seiten möglich scheint. Ob der Kongress vor Fristablauf doch noch einen Ausweg findet, ist ungewisser denn je.

Die US-Aktienfutures lagen am Montagmorgen leicht im Minus, der S&P-500-Future gab rund 0,1 Prozent nach. Gleichzeitig zogen sich Anleger in sichere Häfen zurück: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank leicht, während Gold und Silber auf neue Rekordniveaus stiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





