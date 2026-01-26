    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Washington brennt

    2725 Aufrufe 2725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Todesschüsse bringen Capitol ins Chaos – Shutdown nur noch Tage entfernt

    Nach zwei tödlichen Einsätzen von Bundesbeamten wächst der Widerstand im Senat gegen das Budget. Republikaner bleiben stur, Abstimmungen verzögern sich. Die USA stehen nur noch Tage vor einem Regierungsstillstand.

    Für Sie zusammengefasst
    Washington brennt - Todesschüsse bringen Capitol ins Chaos – Shutdown nur noch Tage entfernt
    Foto: Aaron Schwartz - Sipa USA

    Die USA steuern mit hoher Geschwindigkeit auf einen teilweisen Regierungsstillstand zu. Auslöser ist eine eskalierende politische Blockade, die sich nach zwei tödlichen Schüssen von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Minneapolis binnen weniger Tage dramatisch zugespitzt hat. Innerhalb der Demokraten wuchs der Widerstand gegen ein 1,2-Billionen-Dollar-Finanzierungspaket, das Mittel für das Heimatschutzministerium (DHS) enthält – genau jene Behörde, der die umstrittenen Einsätze unterstehen. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, machte am Wochenende klar: "Die Demokraten im Senat werden nicht für die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes stimmen, wenn das Finanzierungsgesetz für das Ministerium für Innere Sicherheit darin enthalten ist."

    Die Schüsse auf den 37-jährigen US-Bürger Alex Pretti, nur wenige Wochen nach dem Tod von Renee Good, haben die Lage zusätzlich entzündet. Viele demokratische Senatoren erklärten, unter diesen Umständen kein Budget zu unterstützen, das ICE und den Grenzschutz weiterfinanziert. Auch Senator Angus King sagte: "Ich kann unter diesen Umständen nicht für einen Gesetzentwurf stimmen, der die Finanzierung der ICE beinhaltet."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.453,82€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Republikaner im Senat weisen die Forderung nach einer Herauslösung des DHS jedoch geschlossen zurück. Laut einem führenden Mitarbeiter der republikanischen Fraktion wollen sie das Paket unverändert zur Abstimmung bringen – inklusive Finanzierung von ICE und CBP (Zoll- und Grenzschutz). Zwar verlangen einige Republikaner interne Untersuchungen zum Fall Pretti, stimmen aber weiterhin für das Gesamtpaket.

    Damit prallen zwei unvereinbare Positionen aufeinander. Für die Verabschiedung wären 60 Stimmen nötig, doch ohne Demokraten ist die Hürde nicht zu nehmen. Ein massiver Schneesturm in den USA verschärft die Lage zusätzlich: Weil Abstimmungen verschoben wurden, bleibt dem Senat kaum Zeit, eine Einigung vor dem Stichtag 31. Januar zu erzielen.

    An den Prognosemärkten schossen die Shutdown-Wahrscheinlichkeiten entsprechend nach oben: Bei Kalshi von 11,5 Prozent auf 79 Prozent, bei Polymarket von 9 Prozent auf 80 Prozent. Sollte kein Deal gelingen, würden ab Freitag große Teile der US-Regierung schließen – darunter die Ressorts für Verteidigung, Gesundheit, Arbeit, Bildung und Finanzen. Das DHS selbst könnte teilweise funktionsfähig bleiben, da es auf milliardenschwere Rücklagen aus dem "One Big Beautiful Bill" zurückgreifen kann.

    US-Präsident Donald Trump verschärfte den Ton am Sonntagabend. In einem Beitrag auf Truth Social machte er die Demokraten und deren "Blockadehaltung" für die Lage verantwortlich und zeigte keinerlei Bereitschaft, den DHS-Block aus dem Paket zu lösen.

    Damit steht Washington wenige Tage vor der Deadline vor einem politischen Stillstand, dessen Auflösung nur noch über einen Kurswechsel einer der beiden Seiten möglich scheint. Ob der Kongress vor Fristablauf doch noch einen Ausweg findet, ist ungewisser denn je.

    Die US-Aktienfutures lagen am Montagmorgen leicht im Minus, der S&P-500-Future gab rund 0,1 Prozent nach. Gleichzeitig zogen sich Anleger in sichere Häfen zurück: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank leicht, während Gold und Silber auf neue Rekordniveaus stiegen. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7260,63Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Washington brennt Todesschüsse bringen Capitol ins Chaos – Shutdown nur noch Tage entfernt Nach zwei tödlichen Einsätzen von Bundesbeamten wächst der Widerstand im Senat gegen das Budget. Republikaner bleiben stur, Abstimmungen verzögern sich. Die USA stehen nur noch Tage vor einem Regierungsstillstand.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     