    Carsten Stork

    Kakao im freien Fall – Nachfrage bricht weg, Sentiment dreht klar

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kakao-Future an der ICE US erlebte in der vergangenen Woche einen massiven Abverkauf. Bereits zum Wochenauftakt eröffnete der Markt mit einem deutlichen Gap nach unten, anschließend ging es nahezu ununterbrochen weiter abwärts. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 17,24 % und schloss nahe dem Wochentief bei 4.211 US-Dollar je Tonne. Die Dynamik war außergewöhnlich stark und unterstreicht den abrupten Stimmungswechsel im Markt.

    Die Dimension der Korrektur wird besonders deutlich im größeren Bild: Vom Allzeithoch am 18. Dezember 2024 bei 12.931 US-Dollar hat der Kakao-Future inzwischen rund 67,44 % eingebüßt. Auslöser sind vor allem klare Zeichen einer Nachfrageschwäche. Mehrere regionale Grindings-Daten zeigen deutliche Rückgänge, insbesondere in Europa und Asien, was auf eine spürbare Nachfragezerstörung bei Schokoladenprodukten hindeutet. Gleichzeitig haben sich die Angebotsbedingungen verbessert, unter anderem durch günstige Wetterverhältnisse in Westafrika und steigende Lagerbestände.

    Auch die Positionierung bestätigt den Stimmungsumschwung. Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 17.874 Kontrakte netto short. Das ist bemerkenswert, da dieselbe Marktgruppe von Oktober 2022 bis November 2025 nahezu durchgehend long positioniert war. Dieser Wechsel markiert einen klaren Sentiment-Change und erhöht den strukturellen Druck auf der Unterseite.

    Der einzige unterstützende Faktor bleibt aktuell die Saisonalität. Historisch zeigt Kakao bis Ende März eine tendenziell positive Phase, was grundsätzlich Raum für technische Gegenbewegungen eröffnen könnte. Angesichts der schwachen Nachfrage, der klaren Short-Positionierung und des negativen Momentums sind die Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung derzeit jedoch äußerst ungünstig.

    Fazit:

    Kakao befindet sich in einer ausgeprägten Baisse. Der massive Nachfrageeinbruch und der klare Positionswechsel des Managed Money sprechen gegen eine schnelle Stabilisierung. Saisonale Unterstützung ist vorhanden, steht aber aktuell auf sehr wackligen Füßen. Solange sich das Sentiment nicht dreht, bleibt der Markt hochriskant und anfällig für weitere Abgaben.


