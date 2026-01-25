Mais zeigt Stärke – Exportboom trifft auf Short-Positionierung

Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche um 1,35 % zulegen und schloss bei 430,75 US-Cent. Auffällig war dabei vor allem der starke Anstieg am Freitagnachmittag, der den Wochenverlauf deutlich drehte. Das ist insofern bemerkenswert, als der Markt zuvor noch unter dem Eindruck schwächer interpretierter USDA-Zahlen stand, die den Preis zunächst klar belastet hatten.



Der Wendepunkt kam mit den neuesten Exportdaten. Die USDA-Export-Sales meldeten mit 4,01 Mio. Tonnen den höchsten wöchentlichen Verkaufswert seit März 2021. Bereinigt um Sondereffekte handelt es sich sogar um das stärkste Exportvolumen seit den frühen 1990er-Jahren. Internationale Käufer nutzten das zuvor gedrückte Preisniveau konsequent, was dem Markt spürbaren Rückenwind verlieh. Diese Dynamik zeigt, dass die Nachfrage auf dem aktuellen Preisniveau sehr aufnahmefähig ist.



Interessant bleibt auch die Positionierung. Das Managed Money ist weiterhin klar auf der Short-Seite engagiert und hält aktuell 51.704 Kontrakte short. Trotz der jüngsten Erholung wurde diese Position bislang nicht nennenswert reduziert. Das spricht für ein potenzielles Überraschungsmoment, falls der Markt weiter nach oben tendiert und Short-Positionen unter Druck geraten.



Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch betrachtet besteht für den Mais-Future eine positive Tendenz bis in den späten Frühling hinein, häufig sogar bis in den Juni. In Kombination mit der starken Exportnachfrage ergibt sich damit ein solides Fundament für weiter steigende Preise.



Fazit:



Der Mais-Markt zeigt sich widerstandsfähig. Starke Exportzahlen, eine ausgeprägte Short-Positionierung und eine konstruktive Saisonalität sprechen dafür, dass das Aufwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Die Erholung zum Wochenschluss könnte sich als mehr als nur eine technische Gegenbewegung erweisen.

