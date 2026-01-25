Arabica Coffee: Weiterer Druck – Erholung bleibt fragil

Der Arabica-Kaffee-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Woche erneut Schwäche. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt rund 1,0 % und schloss bei 351,45 US-Cent pro Pfund. Im Wochenverlauf ging es zunächst weiter nach unten, mit einem Tief bei 341,80 US-Cent, bevor eine leichte technische Erholung einsetzte. Insgesamt bleibt die Preisentwicklung jedoch verhalten, eine klare Aufwärtsdynamik ist weiterhin nicht erkennbar.



Belastend wirkt nach wie vor die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell noch 29.736 Kontrakte netto long. Der fortgesetzte Abbau signalisiert nachlassende Überzeugung auf der Long-Seite und erklärt die fehlende Anschlussdynamik nach oben.



Hinzu kommt der Einfluss der Währung. Der aktuell starke brasilianische Real gegenüber dem US-Dollar wirkt grundsätzlich preisstützend für Kaffee, da er die Exportbereitschaft brasilianischer Produzenten dämpft. Dieser Effekt reicht derzeit jedoch nicht aus, um den saisonalen Gegenwind zu kompensieren. Historisch tendiert der Arabica-Future bis Ende Januar eher zur Schwäche, was sich auch in der aktuellen Marktphase widerspiegelt.



Fazit:



Der Arabica-Kaffee-Future bleibt kurzfristig unter Druck. Saisonale Faktoren und der weitere Abbau von Long-Positionen durch das Managed Money sprechen aktuell gegen eine schnelle Trendwende. Solange keine neue Nachfrage-Dynamik entsteht, bleibt Kaffee ein Markt ohne klaren Trigger – mit erhöhter Aufmerksamkeit für mögliche Stabilisierungssignale in den kommenden Wochen.

