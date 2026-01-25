Bund-Future weiter unter Druck – steigende Renditen bleiben das dominante Thema

Der Euro-Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 0,40 % und schloss bei 127,59. Bereits zu Wochenbeginn kam es zu kontinuierlichem Verkaufsdruck, insbesondere am Montag und Dienstag. Zwar konnte sich der Bund-Future zum Wochenschluss leicht stabilisieren, ein nachhaltiger Rebound blieb jedoch aus.



Auffällig bleibt das technische Verhalten oberhalb der 128-Punkte-Marke. Dieses Niveau wird weiterhin konsequent verkauft und fungiert klar als Widerstandszone. Jeder Erholungsversuch in diesen Bereich hinein stößt auf Angebot, was das übergeordnete Abwärtsmomentum bestätigt.



Fundamental bleibt der Trend ebenfalls eindeutig. Steigende Staatsverschuldung wirkt weiterhin belastend auf den Anleihemarkt. Auch Deutschland ist hiervon nicht ausgenommen: Sondervermögen, zusätzliche fiskalische Programme und eine insgesamt expansivere Finanzpolitik erhöhen den Angebotsdruck auf Bundesanleihen. In der Konsequenz steigen die Renditen, während der Bund-Future weiter unter Druck bleibt.



Das Zusammenspiel aus technischer Schwäche und strukturellem Gegenwind spricht weiterhin für ein renditeseitig steigendes Umfeld. Solange keine klare Entspannung auf der fiskalischen Seite erkennbar ist und zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt der Trend im Bund-Future abwärtsgerichtet.



Fazit:



Der Bund-Future bleibt klar im Abwärtstrend. Widerstände oberhalb von 128 Punkten halten, steigende Staatsverschuldung sorgt für strukturellen Druck, und höhere Renditen bleiben das Basisszenario. Kurzfristige Erholungen ändern bislang nichts am übergeordneten Bild.

