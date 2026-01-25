South32 profitiert von Upgrades, Output-Stärke und Momentum

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Die Aktie von South32 zeigt weiterhin eine sehr starke Entwicklung. In der vergangenen Woche legte der Titel um +5,79 % zu und schloss bei 4,39 AUD. Der Kursverlauf war dabei über die Woche hinweg nahezu durchgehend positiv, ohne größere Rücksetzer – ein klares Zeichen für anhaltendes Momentum. Auffällig ist vor allem die Häufung von Analysten-Upgrades in den vergangenen Tagen. UBS stufte South32 von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel deutlich, ebenso zogen Macquarie, Morgans und Jefferies ihre Preisziele an. Jefferies hob besonders hervor, dass Produktion, Preise und Kosten die Erwartungen übertroffen haben.

    Fundamental untermauert wird diese Entwicklung durch starke operative Zahlen. South32 meldete im Dezember-Halbjahr deutliche Produktionszuwächse bei Mangan, Alumina, Aluminium sowie solide Ergebnisse bei Kupfer, Zink und Nebenprodukten. Besonders positiv sticht der starke Output bei Mangan hervor, nachdem sich die Produktion nach wetterbedingten Störungen wieder normalisiert hat. Auch das Sierra-Gorda-Projekt in Chile läuft über Plan und liefert robuste Kupfer- und Beiproduktmengen, inklusive attraktiver Cash-Ausschüttungen. Die Produktionsguidance für das Geschäftsjahr 2026 wurde insgesamt bestätigt, was zusätzliche Planungssicherheit schafft.

    Der Markt honoriert diese Kombination aus operativer Stärke, verbesserter Visibilität und positiven Analystenkommentaren. South32 positioniert sich zudem klar als relevanter Player im Bereich industrieller Metalle und kritischer Rohstoffe, was im aktuellen makroökonomischen Umfeld mit Fokus auf Infrastruktur, Energiewende und Versorgungssicherheit ein zusätzlicher Rückenwind ist.

    Fazit:

    South32 bleibt eine Momentum-Aktie mit starker fundamentaler Unterstützung. Die Serie an Upgrades, stabile Produktionszahlen und bestätigte Guidance sorgen für Vertrauen am Markt. Solange dieses Zusammenspiel aus operativer Stärke und positivem Sentiment anhält, bleibt die Aktie klar auf der positiven Seite.

