    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber-Future explodiert – neue Allzeithochs bei extremer Dynamik

    Der Silber-Future an der CME hat in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Bewegung hingelegt und mit einem Wochenplus von 14,85 % überzeugt. Bereits zu Wochenbeginn startete der Markt mit einem klaren Gap-up. Bis einschließlich Mittwoch …

    Carsten Stork - Silber-Future explodiert – neue Allzeithochs bei extremer Dynamik
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Silber-Future an der CME hat in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Bewegung hingelegt und mit einem Wochenplus von 14,85 % überzeugt. Bereits zu Wochenbeginn startete der Markt mit einem klaren Gap-up. Bis einschließlich Mittwoch verlief der Handel eher seitwärts, bevor ab der Nacht auf Donnerstag eine massive Beschleunigung einsetzte. Vom Wochentief bei 90,15 US-Dollar je Unze zog Silber dynamisch an und schloss am Freitag bei 103,26 US-Dollar je Unze. Intraday wurde mit rund 103,53 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert, womit der Markt praktisch auf dem Hoch aus dem Handel ging.

    Die Dimension dieser Bewegung ist historisch. Seit dem 2. Januar 2025 ist der Silberpreis um rund 253 % gestiegen. Seit der Pandemie im Jahr 2020 summiert sich der Anstieg sogar auf etwa 787 %. Diese Zahlen unterstreichen, wie extrem die aktuelle Phase ist – sowohl preislich als auch psychologisch. Fundamental wird der Markt weiterhin von sehr starker physischer Nachfrage gestützt, insbesondere aus China, wo lokale Preise deutlich über den internationalen Notierungen handeln und auf regionale Knappheit hinweisen.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt jedoch eine zunehmende Vorsicht auf der spekulativen Seite. Das Managed Money hält aktuell nur noch 25.214 Kontrakte netto long. Zum Vergleich: Im Hochpunkt im Juni 2025 lag diese Positionierung noch bei 67.174 Kontrakten. Trotz neuer Allzeithochs ist das spekulative Engagement also deutlich zurückgegangen, was auf zunehmende Zurückhaltung und erste Gewinnmitnahmen hindeutet.

    Saisonal bleibt das Bild kurzfristig noch konstruktiv. Silber hat statistisch betrachtet noch Spielraum für weitere Anstiege bis etwa Mitte Februar. Danach kippt die Saisonalität jedoch klar ins Negative, was das Risiko einer deutlicheren Korrektur erhöht – insbesondere nach einer derart steilen Aufwärtsbewegung.

    Fazit:

    Silber befindet sich in einer extremen Übertreibungsphase mit historischer Dynamik und neuen Allzeithochs. Kurzfristig ist weiteres Aufwärtspotenzial saisonal noch möglich, gleichzeitig mahnen die stark gefallene Managed-Money-Positionierung und das Risiko von Nachfrage­dämpfung bei sehr hohen Preisen zur Vorsicht. Die Wahrscheinlichkeit für erhöhte Volatilität und eine spürbare Korrektur nimmt in den kommenden Wochen deutlich zu.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Silber-Future explodiert – neue Allzeithochs bei extremer Dynamik Der Silber-Future an der CME hat in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Bewegung hingelegt und mit einem Wochenplus von 14,85 % überzeugt. Bereits zu Wochenbeginn startete der Markt mit einem klaren Gap-up. Bis einschließlich Mittwoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     