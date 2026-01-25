Silber-Future explodiert – neue Allzeithochs bei extremer Dynamik

Der Silber-Future an der CME hat in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Bewegung hingelegt und mit einem Wochenplus von 14,85 % überzeugt. Bereits zu Wochenbeginn startete der Markt mit einem klaren Gap-up. Bis einschließlich Mittwoch verlief der Handel eher seitwärts, bevor ab der Nacht auf Donnerstag eine massive Beschleunigung einsetzte. Vom Wochentief bei 90,15 US-Dollar je Unze zog Silber dynamisch an und schloss am Freitag bei 103,26 US-Dollar je Unze. Intraday wurde mit rund 103,53 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert, womit der Markt praktisch auf dem Hoch aus dem Handel ging.



Die Dimension dieser Bewegung ist historisch. Seit dem 2. Januar 2025 ist der Silberpreis um rund 253 % gestiegen. Seit der Pandemie im Jahr 2020 summiert sich der Anstieg sogar auf etwa 787 %. Diese Zahlen unterstreichen, wie extrem die aktuelle Phase ist – sowohl preislich als auch psychologisch. Fundamental wird der Markt weiterhin von sehr starker physischer Nachfrage gestützt, insbesondere aus China, wo lokale Preise deutlich über den internationalen Notierungen handeln und auf regionale Knappheit hinweisen.



Ein Blick auf die COT-Daten zeigt jedoch eine zunehmende Vorsicht auf der spekulativen Seite. Das Managed Money hält aktuell nur noch 25.214 Kontrakte netto long. Zum Vergleich: Im Hochpunkt im Juni 2025 lag diese Positionierung noch bei 67.174 Kontrakten. Trotz neuer Allzeithochs ist das spekulative Engagement also deutlich zurückgegangen, was auf zunehmende Zurückhaltung und erste Gewinnmitnahmen hindeutet.



Saisonal bleibt das Bild kurzfristig noch konstruktiv. Silber hat statistisch betrachtet noch Spielraum für weitere Anstiege bis etwa Mitte Februar. Danach kippt die Saisonalität jedoch klar ins Negative, was das Risiko einer deutlicheren Korrektur erhöht – insbesondere nach einer derart steilen Aufwärtsbewegung.



Fazit:



Silber befindet sich in einer extremen Übertreibungsphase mit historischer Dynamik und neuen Allzeithochs. Kurzfristig ist weiteres Aufwärtspotenzial saisonal noch möglich, gleichzeitig mahnen die stark gefallene Managed-Money-Positionierung und das Risiko von Nachfrage­dämpfung bei sehr hohen Preisen zur Vorsicht. Die Wahrscheinlichkeit für erhöhte Volatilität und eine spürbare Korrektur nimmt in den kommenden Wochen deutlich zu.

