WTI startet technische Erholung – erste Trendwende bei Positionierung

    Der WTI Crude Oil Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Woche um +3,5 % zulegen und schloss bei 61,28 USD pro Barrel. Der entscheidende Impuls kam ab Donnerstagabend: Vom Wochentief bei 58,96 USD setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die sich bis zum Freitagsschluss nahezu ohne größere Rücksetzer fortsetzte. Der Markt beendete die Woche damit nahe am Wochenhoch – ein klares Zeichen kurzfristiger Stärke.

    Unterstützend wirkten mehrere Faktoren gleichzeitig. Zum einen sorgte die deutliche Schwäche des US-Dollars für Rückenwind bei Rohstoffen. Zum anderen nahm die geopolitische Risikoprämie spürbar zu: Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Russland-Ukraine-Kriegs, neue Spannungen rund um Iran sowie Drohungen mit militärischen Maßnahmen erhöhten die Unsicherheit auf der Angebotsseite. Hinzu kamen temporäre Produktionsausfälle in Kasachstan sowie die weiterhin eingeschränkten russischen Exporte durch Sanktionen und Drohnenangriffe.

    Besonders interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat erstmals seit längerer Zeit begonnen, wieder Long-Positionen aufzubauen und hält aktuell 78.792 Kontrakte long. Historisch betrachtet ist diese Positionierung weiterhin niedrig, was darauf hindeutet, dass der Markt noch weit von einer überfüllten Long-Seite entfernt ist. Genau das verleiht der aktuellen Bewegung zusätzlichen Spielraum.

    Auch saisonal spricht vieles für Unterstützung. Der WTI Crude Oil Future tendiert in dieser Phase des Jahres statistisch nach oben, was die laufende Erholung untermauert.

    Fazit:

    WTI hat in der vergangenen Woche eine saubere technische Erholung gezeigt, getragen von Dollar-Schwäche, geopolitischer Risikoprämie und einer beginnenden Trendwende bei der Positionierung. Die Long-Seite ist noch nicht überlaufen, und die Saisonalität spricht ebenfalls für steigende Preise. Das Umfeld bleibt damit konstruktiv für weitere Aufwärtsbewegungen.


