US-Dollar weiter unter Druck – Euro setzt Aufwärtstrend fort

Der Euro hat in der vergangenen Woche gegenüber dem US-Dollar deutlich zugelegt. EUR/USD gewann 1,99 % und schloss bei 1,1828. Der Anstieg verlief über die Woche hinweg stetig und markiert eine klare relative Stärke des Euro in einem ansonsten seit Monaten eher seitwärts geprägten Marktumfeld.



Makroökonomisch bleibt der US-Dollar unter Druck. Trotz geopolitischer Unsicherheiten konnte er seine klassische Rolle als Safe-Haven-Währung zuletzt nicht ausspielen. Kapitalflüsse tendieren weiterhin weg vom Dollar, während der Euro von einer stabileren Wahrnehmung im globalen Währungsgefüge profitiert. Der Markt beginnt, den Dollar strukturell kritischer zu bewerten.



Die COT-Daten liefern dabei kein Gegensignal. Das Managed Money ist weiterhin netto long im US-Dollar positioniert, hat diese Long-Positionen zuletzt jedoch reduziert. Diese Entwicklung ist nicht als Belastung zu interpretieren, sondern als kontrollierte Positionsanpassung innerhalb einer bestehenden Struktur. Sie spricht eher für abnehmenden Dollar-Support als für zunehmenden Verkaufsdruck auf den Euro.



Aus Marktsicht bleibt festzuhalten: EUR/USD befindet sich trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung weiterhin in einer übergeordneten Seitwärtsphase der letzten Monate. Die Bewegung der vergangenen vier Wochen ist eher als relative Stärke und Positionsverschiebung zu werten, nicht als bestätigter neuer Trend.



Fazit:



Der US-Dollar bleibt strukturell angeschlagen, ohne dass EUR/USD bereits einen klaren Ausbruch aus der seit Monaten bestehenden Range vollzogen hätte. Solange der Dollar seine Safe-Haven-Funktion nicht zurückgewinnt, bleibt die Risikobalance zugunsten des Euro verschoben – allerdings ohne Trendbestätigung. Geduld und saubere Beobachtung der Range-Grenzen bleiben entscheidend.

