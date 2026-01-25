Platin auf neuem Allzeithoch – Momentum bleibt außergewöhnlich stark

Der Platin-Future an der CME hat in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markiert. Das Wochenhoch lag bei 2.776,1 US-Dollar je Unze. Zum Wochenschluss notierte der Future bei 2.773,2 US-Dollar, was einem kräftigen Wochenplus von 18,35 % entspricht.



Die Dynamik der Bewegung ist bemerkenswert: Bis einschließlich Mittwoch verlief der Handel noch vergleichsweise ruhig. Am Donnerstag setzte dann eine explosive Aufwärtsbewegung ein, ausgehend von einem Niveau um 2.355,8 US-Dollar. Innerhalb weniger Handelstage wurde ein neues Rekordniveau erreicht – ein klares Zeichen für akute Nachfrage und Angebotsknappheit.



Ein Blick auf die Positionierungsdaten unterstreicht die Stärke des Marktes. Trotz des extremen Preisanstiegs baut das Managed Money seine Long-Positionen nur moderat ab. Aktuell hält es noch 15.124 Kontrakte netto long. Dass es trotz dieser Rally nicht zu einem aggressiven Long-Abbau kommt, ist als konstruktives Signal zu werten und spricht gegen eine kurzfristige Überhitzung.



Fundamental bleibt das Umfeld unterstützend. Platin profitiert sowohl von seiner Rolle als Edelmetall als auch von seiner industriellen Bedeutung, insbesondere im Automobilsektor und in chemischen Anwendungen. Angebotsseitig bleibt der Markt angespannt, da Südafrika als Hauptproduzent mit strukturellen Investitionsengpässen konfrontiert ist und das Recyclingniveau niedrig bleibt.



Auch die saisonale Komponente spricht weiterhin für den Markt. Historisch zeigt Platin eine ausgeprägte Stärkephase bis Mitte beziehungsweise Ende Mai – ein Zeitfenster, das aktuell exakt mit dem starken Momentum und der strukturellen Knappheit zusammenfällt.



Fazit:



Der Platin-Future befindet sich in einem außergewöhnlich starken Aufwärtstrend. Neues Allzeithoch, hohe Dynamik, stabile Long-Positionierung des Managed Money und eine sehr günstige Saisonalität bilden ein selten sauberes Gesamtbild. Trotz der bereits erzielten Gewinne bleibt das Setup konstruktiv, mit weiterem Potenzial in den kommenden Monaten.

