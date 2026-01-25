Baumwolle ohne Momentum – Geduld bleibt gefragt

Der Baumwolle-Future an der ICE hat in der vergangenen Woche um 1,3 % nachgegeben und bei 63,81 US-Cent geschlossen. Der Kursverlauf war über weite Strecken richtungslos bis leicht abwärtsgerichtet, echte Impulse blieben aus. Insgesamt zeigte sich auch in dieser Woche erneut das bekannte Bild: wenig Dynamik, enge Handelsspanne, kein Trend.



Fundamental ist das Umfeld gemischt. Die jüngsten USDA-Daten deuten zwar auf tendenziell engere globale Angebots-/Nachfrage-Relationen hin, kurzfristig spiegelt sich das jedoch noch nicht im Preis wider. Auffällig bleibt hingegen die Positionierung: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen weiter reduziert und hält aktuell nur noch 25.824 Kontrakte auf der Short-Seite. Das ist kein klares Long-Signal, zeigt aber, dass der Abwärtsdruck sukzessive nachlässt.



Ein weiterer wichtiger Faktor bleibt das außergewöhnlich hohe Open Interest von 324.480 Kontrakten. Dieses Niveau spricht für eine starke Marktspannung. Erfahrungsgemäß gehen Phasen hoher Beteiligung und niedriger Volatilität häufig einer dynamischeren Bewegung voraus – die Richtung ist allerdings noch offen.



Unterstützend wirkt weiterhin die Saisonalität. Historisch tendiert Baumwolle von Ende Januar bis Anfang bzw. Mitte März eher zur Stärke. Dieses saisonale Fenster ist derzeit eines der wenigen Argumente auf der Long-Seite.



Fazit:



Baumwolle bleibt ein Geduldsspiel. Kurzfristig fehlt es klar an Momentum, der Markt verharrt in einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Positiv zu werten sind die rückläufige Short-Positionierung des Managed Money, die konstruktive Saisonalität und das extrem hohe Open Interest. Noch ist kein Ausbruch erkennbar – aber die Voraussetzungen für eine stärkere Bewegung in den kommenden Wochen bauen sich weiter auf.

