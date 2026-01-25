    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle ohne Momentum – Geduld bleibt gefragt

    Der Baumwolle-Future an der ICE hat in der vergangenen Woche um 1,3 % nachgegeben und bei 63,81 US-Cent geschlossen. Der Kursverlauf war über weite Strecken richtungslos bis leicht abwärtsgerichtet, echte Impulse blieben aus. Insgesamt zeigte sich …

    Carsten Stork - Baumwolle ohne Momentum – Geduld bleibt gefragt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Baumwolle-Future an der ICE hat in der vergangenen Woche um 1,3 % nachgegeben und bei 63,81 US-Cent geschlossen. Der Kursverlauf war über weite Strecken richtungslos bis leicht abwärtsgerichtet, echte Impulse blieben aus. Insgesamt zeigte sich auch in dieser Woche erneut das bekannte Bild: wenig Dynamik, enge Handelsspanne, kein Trend.

    Fundamental ist das Umfeld gemischt. Die jüngsten USDA-Daten deuten zwar auf tendenziell engere globale Angebots-/Nachfrage-Relationen hin, kurzfristig spiegelt sich das jedoch noch nicht im Preis wider. Auffällig bleibt hingegen die Positionierung: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen weiter reduziert und hält aktuell nur noch 25.824 Kontrakte auf der Short-Seite. Das ist kein klares Long-Signal, zeigt aber, dass der Abwärtsdruck sukzessive nachlässt.

    Ein weiterer wichtiger Faktor bleibt das außergewöhnlich hohe Open Interest von 324.480 Kontrakten. Dieses Niveau spricht für eine starke Marktspannung. Erfahrungsgemäß gehen Phasen hoher Beteiligung und niedriger Volatilität häufig einer dynamischeren Bewegung voraus – die Richtung ist allerdings noch offen.

    Unterstützend wirkt weiterhin die Saisonalität. Historisch tendiert Baumwolle von Ende Januar bis Anfang bzw. Mitte März eher zur Stärke. Dieses saisonale Fenster ist derzeit eines der wenigen Argumente auf der Long-Seite.

    Fazit:

    Baumwolle bleibt ein Geduldsspiel. Kurzfristig fehlt es klar an Momentum, der Markt verharrt in einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Positiv zu werten sind die rückläufige Short-Positionierung des Managed Money, die konstruktive Saisonalität und das extrem hohe Open Interest. Noch ist kein Ausbruch erkennbar – aber die Voraussetzungen für eine stärkere Bewegung in den kommenden Wochen bauen sich weiter auf.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Baumwolle ohne Momentum – Geduld bleibt gefragt Der Baumwolle-Future an der ICE hat in der vergangenen Woche um 1,3 % nachgegeben und bei 63,81 US-Cent geschlossen. Der Kursverlauf war über weite Strecken richtungslos bis leicht abwärtsgerichtet, echte Impulse blieben aus. Insgesamt zeigte sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     