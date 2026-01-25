Gold: Parabolische Bewegung Richtung 5.000 USD

Der Gold-Future an der CME legte in der vergangenen Woche außergewöhnlich stark zu und gewann 8,34 %. Der Markt bewegte sich dabei von All-Time-High zu All-Time-High und schloss die Woche bei 4.983,1 USD pro Unze – nur knapp unter der historisch wichtigen Marke von 5.000 USD. Der Aufwärtsimpuls setzte bereits zu Wochenbeginn ein und zog sich ohne nennenswerte Korrekturen durch alle Handelstage.



Bemerkenswert ist vor allem die Positionierung im Markt. Trotz der extrem starken Performance baut das Managed Money seine Long-Positionen nicht ab. Aktuell hält es weiterhin rund 244.770 Kontrakte netto long. Dieses Verhalten ist ein klares konstruktives Signal und spricht gegen kurzfristige Gewinnmitnahmen auf breiter Basis. Der Markt wird nicht aus Short-Covering heraus getrieben, sondern von anhaltender, echter Nachfrage.



Fundamental bleibt Gold klar unterstützt. Geopolitische Unsicherheiten, Zweifel an der Stabilität des US-Dollar-Systems und anhaltende fiskalische Risiken sorgen für kontinuierliche Kapitalzuflüsse in klassische Safe-Haven-Assets. Gleichzeitig verliert Bitcoin zunehmend an Glaubwürdigkeit als Krisenschutz, während Gold und auch Silber diese Rolle aktuell eindeutig ausfüllen.



Saisonal betrachtet besteht trotz der fortgeschrittenen Bewegung weiterhin Aufwärtspotenzial bis Mitte beziehungsweise Ende Februar. Zwar nimmt die Volatilität in dieser Phase erfahrungsgemäß zu, doch das ändert nichts an der übergeordneten Stärke des Trends. Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft.



Fazit:



Gold bleibt klar im Aufwärtstrend. Die Kombination aus starker Preisstruktur, unverändert hoher Long-Positionierung des Managed Money und unterstützender Saisonalität spricht für weiter steigende Kurse. Die Marke von 5.000 USD ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.

