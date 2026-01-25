Aussie-Dollar explodiert – Zinsfantasie treibt AUD/USD

Der Austral-Dollar zeigte in der vergangenen Woche eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. AUD/USD legte +3,18 % zu und schloss bei 0,6896. Der Kursverlauf war klar trendförmig: Die gesamte Woche verlief steil nach oben, ohne nennenswerte Rücksetzer. Damit markiert der Austral-Dollar nicht nur ein neues Mehrmonatshoch, sondern bestätigt auch den begonnenen Trendwechsel.



Fundamental wird die Bewegung durch eine zunehmend hawkishe Neubewertung der australischen Geldpolitik gestützt. Starke Arbeitsmarktdaten, robuste PMI-Zahlen sowie anhaltender Inflationsdruck haben die Zinserwartungen deutlich nach vorne gezogen. Der Markt preist inzwischen eine realistische Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt der RBA bereits in den kommenden Monaten ein, was dem Austral-Dollar zusätzlichen Rückenwind verleiht – insbesondere gegenüber dem US-Dollar, der aktuell von politischer Unsicherheit und Zinssenkungsfantasie belastet wird.



Ein Blick auf die Positionierung untermauert das Bild. Die COT-Daten zeigen, dass Managed Money seine Short-Positionen weiter reduziert hat. Zwar ist das Lager mit 14.011 Kontrakten noch netto short, doch der kontinuierliche Abbau signalisiert einen klaren Stimmungsumschwung. Short-Covering bleibt damit ein aktiver Treiber der Bewegung und bietet Raum für weitere Anschlusskäufe.



Fazit:



AUD/USD befindet sich in einem klaren Momentum-Trade. Die Kombination aus hawkisher RBA-Neubewertung, soliden Konjunkturdaten und fortschreitendem Short-Abbau spricht für anhaltende Stärke. Solange sich dieses Umfeld nicht ändert, bleibt der Austral-Dollar strukturell unterstützt und der Trend klar aufwärtsgerichtet.

