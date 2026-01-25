TTF-Gas zieht weiter an – Speicherstände werden zum Preistreiber

Der TTF Natural Gas Future setzte seine Aufwärtsbewegung auch in der vergangenen Woche fort und legte um +6,72 % zu. Er schloss die Woche bei rund 40,0 Euro/MWh. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg auf eine bereits starke Vorwoche folgte, was die anhaltende Knappheitswahrnehmung im europäischen Gasmarkt unterstreicht. Der Preisanstieg wurde vor allem durch die weiter deutlich sinkenden Speicherstände ausgelöst, die infolge der anhaltenden Kälte in Europa stark unter Druck geraten sind.



Die Gasspeicher in der Europäischen Union sind mittlerweile auf rund 46,89 % gefallen. In Deutschland liegt der Füllstand sogar nur noch bei etwa 38,87 %. Damit bewegen sich die Reserven klar unter den Vorjahresniveaus und signalisieren eine deutlich angespanntere Versorgungslage für den weiteren Winterverlauf. Zusätzlich kommt hinzu, dass hohe Entnahmen in Europa mit verstärkter Konkurrenz um LNG-Lieferungen zusammenfallen. US-Gasflüsse wurden zuletzt stärker für den heimischen Markt gebunden, während auch Asien wetterbedingt mehr LNG nachfragt. Diese Kombination verschärft den Wettbewerb um verfügbare Mengen.



Fundamental bleibt der Markt damit klar angebotsgetrieben. Die hohe Entnahmerate, gekoppelt mit begrenzten LNG-Zuflüssen, erhöht die Sensibilität des TTF-Futures gegenüber weiteren Kältephasen oder unerwarteten Störungen. Das erklärt, warum Rücksetzer aktuell nur begrenzt auftreten und schnell wieder gekauft werden.



Fazit:



Der Anstieg im TTF Natural Gas Future wird klar durch die kritischen Speicherstände in Deutschland und der EU getragen. Solange sich an der Wetterlage und der angespannten Versorgungssituation nichts Grundlegendes ändert, bleibt Gas in Europa strukturell unterstützt und anfällig für weitere Preisschübe nach oben.

