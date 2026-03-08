TTF-Gaspreis explodiert – Europas Speicher auf kritischem NiveauTTF-Gas zieht weiter an – Speicherstände werden zum Preistreiber

Der TTF Erdgas-Future zeigte in der vergangenen Woche eine extreme Bewegung und legte um 64,32 % zu. Der Kontrakt schloss bei 52,54 Euro pro Megawattstunde. Besonders dynamisch verlief die Rally zu Beginn der Woche, als der Preis am Dienstag, dem 3. März, kurzfristig bis auf 63,75 Euro anstieg.



Die Bewegung verdeutlicht, wie angespannt die Versorgungslage in Europa aktuell ist. Ein zentraler Faktor sind die stark gesunkenen Gasspeicherfüllstände innerhalb der Europäischen Union. Insgesamt liegen die Speicher aktuell nur noch bei rund 29,42 %. Besonders kritisch ist die Situation in Deutschland, wo die Speicherfüllstände lediglich etwa 20,96 % betragen und damit deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegen.



Diese Entwicklung hat sich bereits seit Wochen abgezeichnet und wurde von den Märkten zunehmend eingepreist. Die aktuelle Preisexplosion spiegelt daher nicht nur kurzfristige geopolitische Risiken wider, sondern auch strukturelle Unsicherheiten in der europäischen Energieversorgung.



Fazit:



Der TTF-Gasmarkt reagiert extrem sensibel auf Versorgungsrisiken. Die niedrigen Speicherstände in Europa, insbesondere in Deutschland, bleiben ein entscheidender Faktor für die Preisentwicklung. Solange sich die Versorgungssituation nicht deutlich entspannt, dürfte der europäische Gasmarkt weiterhin von hoher Volatilität geprägt bleiben.

