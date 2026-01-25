Rio Tinto setzt Stärke fort – neues Jahreshoch bestätigt strukturellen Aufwärtstrend

Die Aktie von Rio Tinto PLC bleibt eine echte Freude im Depot. In der vergangenen Woche legte der Titel um weitere 3,62 % zu und schloss bei 6,57 britischen Pfund. Noch wichtiger als der Wochengewinn war jedoch das technische Signal zur Wochenmitte: Am Mittwoch, den 21. Januar, markierte Rio Tinto bei 6,676 ein neues Jahreshoch. Dieses Niveau unterstreicht die anhaltende Stärke und bestätigt den übergeordnet konstruktiven Trend.



Bemerkenswert ist dabei auch der Umgang des Marktes mit den jüngsten Nachrichten. Die Gespräche rund um eine mögliche Übernahme von Glencore sorgten kurzfristig für einen Rücksetzer, dieser wurde jedoch rasch und entschlossen gekauft. Genau dieses Verhalten ist typisch für einen starken Markt: Schwäche wird genutzt, nicht gefürchtet. Das spricht für hohes institutionelles Interesse und Vertrauen in die strategische Positionierung des Unternehmens.



Fundamental bleibt Rio Tinto hervorragend aufgestellt. Als einer der weltweit führenden Rohstoffkonzerne ist das Unternehmen ein zentraler Akteur im Rennen um kritische Mineralien. Kupfer, Eisenerz, Aluminium und weitere strategisch relevante Rohstoffe machen Rio Tinto zu einem unverzichtbaren Baustein für die globale Energiewende, Infrastrukturprogramme und industrielle Transformation. In diesem Umfeld gehört der Konzern klar zu den strukturellen Gewinnern.



Fazit:



Rio Tinto überzeugt sowohl technisch als auch fundamental. Neues Jahreshoch, gekaufte Rücksetzer und die starke Positionierung im Bereich kritischer Mineralien sprechen für eine Fortsetzung des positiven Trends. Die Aktie bleibt ein Kerninvestment im Rohstoffsektor und gehört in ein strategisch ausgerichtetes Portfolio.

