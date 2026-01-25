    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rio Tinto setzt Stärke fort – neues Jahreshoch bestätigt strukturellen Aufwärtstrend

    Die Aktie von Rio Tinto PLC bleibt eine echte Freude im Depot. In der vergangenen Woche legte der Titel um weitere 3,62 % zu und schloss bei 6,57 britischen Pfund. Noch wichtiger als der Wochengewinn war jedoch das technische Signal zur Wochenmitte: …

    Carsten Stork - Rio Tinto setzt Stärke fort – neues Jahreshoch bestätigt strukturellen Aufwärtstrend
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von Rio Tinto PLC bleibt eine echte Freude im Depot. In der vergangenen Woche legte der Titel um weitere 3,62 % zu und schloss bei 6,57 britischen Pfund. Noch wichtiger als der Wochengewinn war jedoch das technische Signal zur Wochenmitte: Am Mittwoch, den 21. Januar, markierte Rio Tinto bei 6,676 ein neues Jahreshoch. Dieses Niveau unterstreicht die anhaltende Stärke und bestätigt den übergeordnet konstruktiven Trend.

    Bemerkenswert ist dabei auch der Umgang des Marktes mit den jüngsten Nachrichten. Die Gespräche rund um eine mögliche Übernahme von Glencore sorgten kurzfristig für einen Rücksetzer, dieser wurde jedoch rasch und entschlossen gekauft. Genau dieses Verhalten ist typisch für einen starken Markt: Schwäche wird genutzt, nicht gefürchtet. Das spricht für hohes institutionelles Interesse und Vertrauen in die strategische Positionierung des Unternehmens.

    Fundamental bleibt Rio Tinto hervorragend aufgestellt. Als einer der weltweit führenden Rohstoffkonzerne ist das Unternehmen ein zentraler Akteur im Rennen um kritische Mineralien. Kupfer, Eisenerz, Aluminium und weitere strategisch relevante Rohstoffe machen Rio Tinto zu einem unverzichtbaren Baustein für die globale Energiewende, Infrastrukturprogramme und industrielle Transformation. In diesem Umfeld gehört der Konzern klar zu den strukturellen Gewinnern.

    Fazit:

    Rio Tinto überzeugt sowohl technisch als auch fundamental. Neues Jahreshoch, gekaufte Rücksetzer und die starke Positionierung im Bereich kritischer Mineralien sprechen für eine Fortsetzung des positiven Trends. Die Aktie bleibt ein Kerninvestment im Rohstoffsektor und gehört in ein strategisch ausgerichtetes Portfolio.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Rio Tinto setzt Stärke fort – neues Jahreshoch bestätigt strukturellen Aufwärtstrend Die Aktie von Rio Tinto PLC bleibt eine echte Freude im Depot. In der vergangenen Woche legte der Titel um weitere 3,62 % zu und schloss bei 6,57 britischen Pfund. Noch wichtiger als der Wochengewinn war jedoch das technische Signal zur Wochenmitte: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     